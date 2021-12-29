Новорічні макіяжі, стильні укладки під шапку та зимовий догляд: ексклюзивні поради візажиста

Взимку шкіра кожної людини стає вразливішою до холоду, тому їй потрібний особливий догляд. Але не варто забувати і про візуальну складову: стильні укладання волосся, актуальні макіяжі та інші must have для сяючого вигляду. Про це все ми поспілкувались з візажистом та блогером Іриною Легкобит.

Не знаєте, на який макіяж звернути увагу для корпоративу чи новорічної ночі? Вас турбують губи, які постійно тріскають, або сумніваєтесь, чи варто користуватись захистом від сонця на лижному курорті? Цінною інформацією з читачами 24 каналу поділилась make up influencer та візажистка Тижня моди у Мілані – Ірина Легкобит.

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Чи потрібно користуватись захистом від сонця взимку

Захистом від сонця потрібно користуватись обов’язково. Адже ультрафіолет – шкідливий для нашої шкіри, утворює пігментацію, змінює колір обличчя. Його потрібно наносити під тональний крем, але якщо у вас тональний із "сонцезахистом" і людина використовує його щоденно – це ще краще. Тоді можна окремого засобу від захисту сонця уникати.

Якою повинна бути б'юті-рутина догляду за шкірою взимку

Догляд за шкірою взимку, звісно, відрізняється у порівнянні з літом, але це визначає індивідуально косметолог під тип шкіри, адже кожному потрібні окремі доглядові засоби. Я особисто хочу рекомендувати максимальне зволоження, адже взимку шкіра – дуже суха і потребує більшого "харчування". Тому це можуть бути засоби із гіалуроновою кислотою. Додатково, коли є окремі сухі ділянки шкіри, для цих зон можна використовувати окремі креми. Але це все індивідуально для кожного. Звісно, якщо ми використовуємо зволоження влітку, то воно більш флюїдне, легке, ніжне, а от взимку можна включити жирніші креми, аби максимально зволожувати шкіру.



Максимально зволожуйте шкіру взимку / Фото з інстаграму Ірини Легкобит

Як підготувати шкіру до макіяжу взимку

Зволожувати шкіру перед макіяжем потрібно не лише взимку, а й влітку. Обов'язково перед ним наносьте базу або зволожувальний крем. Це може бути як професійний догляд, так і домашній. Завдяки базі, яку ми наносимо на шкіру, по-перше, тон лягає набагато краще, по-друге, довше тримається, оскільки шкіра не "з’їдає" його, а є максимально зволожується.

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Яким повинен бути щоденний макіяж у зимову пору

Щодо щоденного макіяжу взимку, то він, за технікою, не особливо відрізняється від будь-якого іншого макіяжу. Справа лише у догляді. Ми не ділимо тональні креми на зимові і літні, але я, все ж таки, рекомендую наносити на щодень легкі тональні креми, флюїдні, які мають вологий фініш, а не матовий. Вони мають кращий вигляд на шкірі, яка більше пересушена, а почасту взимку це у кожного так. Вони не дають матового фінішу, на них не видно шелушінь. Тому з тоном важливо бути обережним. А загалом, якщо говорити про порядок нанесення усіх косметичних продуктів взимку, то обов’язково має бути база або зволожувальний крем, тоді вже тон, корекція обличчя та всі інші засоби.

Що робити з губами, аби вони не тріскались у мороз

Щодо губ, то обов’язково потрібно використовувати бальзам. Є дуже класні нічні маски, які можна використовувати абсолютно щодня. Їх потрібно наносити на ніч, і впродовж ночі губи стають максимально вологими і не пересушуються на ранок. Також обов’язково протягом дня декілька разів поновлювати бальзам для губ. Він має бути живильним, м’яким і не дозволяти губам обвітритись у холодну пору. Також до цього я б додала скраби. Вони дуже добре відлущують мертву шкіру, роблять її піддатливішою. Коли ви будете використовувати скраб, то після цього обов’язково накладайте маску для губ або зволожувальний бальзам.



Дбайте за своїми губами взимку / Фото з інстаграму Ірини Легкобит

Чи варто включати у повсякденний макіяж різноколірні стрілки

Як на мене, різноколірні стрілки дуже круто виглядають у денному макіяжі. Якщо ви креативна людина, якщо ви любите одягатись яскраво і хочете підкреслити свій образ стрілочкою, то, звісно, це буде дуже актуально. Але якщо це буде яскрава стрілка на повсякденний макіяж, то вона має бути мінімалістичною, не супертовстою, не графічною, а такою легкою, яка дуже "вуально" буде виглядати на повіці.

Які кольори у вечірніх макіяжах зараз найактуальніші

Не можу сказати, що є якийсь окремий тренд на окремий колір. Проте зараз дуже актуальні стрілки – чорні або ж різноколірні. Це тренд, який з 2021 плавно переходить у 2022 рік. Класні акценти, яскраві кольори навіть незважаючи на те, що це зима. Враховуючи, що це передноворічний час, то актуальні також макіяжі в коричневих тонах і з додатковими блискітками, які підкреслять образ.

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Топ-3 макіяжі на корпоратив чи новорічну ніч

Якщо ми говоримо про святкування в новорічну ніч, яке буде в ресторані, де буде гарний одяг, то я б виділила три найактуальніші макіяжі:

1 – розтушована стрілка, вона може бути як і в чорному кольорі, так і з додаванням будь-якого іншого відтінку;

2 – глітерний макіяж, тобто підведений нижній каял, а зверху можемо додати глітер, аби максимально сяяти;

3 – макіяж з кольоровим акцентом відповідно до одягу, це може бути стрілка або вії в колір до вашого образу – синій, голубий, рожевий. Зараз доступна дуже різноманітна палітра тушів, і це теж дуже круто буде виглядати.

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Які порадите стильні укладки волосся під головний убір?

Щодо укладок, зараз в тренді прості зачіски та прості укладки. Це зібраний пучок – у самостійному виконанні він завжди стильно виглядає, коли є локони спереду, або ж навпаки – повністю зібране волосся. Тобто легкість в зачісці або максимальна стриманість – зараз це найбільш актуально. Також може бути додаткове оформлення локонів – максимально легкі й повітряні, без начосу. Максимально популярна зараз хвиля – її дуже легко робити в домашніх умовах: викрутити волосся у два ряди або один ряд і вичісуєте щіткою. Така зачіска підходить як під панаму, так і під шапку, і знову ж таки під трендову хустину.

3 must have засоби для догляду за волоссям взимку

1. Термозахист – обов'язково перед сушінням волосся чи укладанням.

2. Легкі маски, які можна використовувати ледь не при кожному митті волосся.

3. Якісне розчісування. Я рекомендую щітку Janeke. Вона ідеальна навіть для мокрого волосся.



Догляд за волоссям взимку як ніколи необхідний / Фото з інстаграму Ірини Легкобит