Мария Самхарадзе – главная художница по гриму уже нескольких сезонов проекта "Холостяк". Визажистка каждого выпуска удивляла зрителей неповторимыми макияжами участниц: соблазнительные красные или нюдовые губы, сексуальный сияющий оттенок кожи, выразительный мейк-ап глаз. Поэтому мы подготовили для вас подборку лучших макияжей девушек, которые в этом году боролись за сердце холостяка.

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Идеи для макияжа от участниц проекта "Холостяк-11"

Эффектный блестящий макияж Юли "Зайки" с двойной стрелкой на нижних веках

Макияж в стиле "вамп" от Розали

Выразительный взгляд и нейтральный макияж губ эмоциональной Джессики

Нежный бьюти-образ для хрупкой Лизы Крутиковой

Модный макияж в пурпурных оттенках на примере Анны Богдан

Даша Ставнича и ее блестящий и черный smokey eyes в сочетании со стильно зачесанными бровями

Соблазнительные идеальные стрелки и румянцы Юлии Луковской

Монохромный макияж Розали для церемонии роз

Идея для вечернего мейк-апа от Джессики

Финальный макияж Анны Богдан, соединивший в себе женственность, бьюти-тенденции, нежность и сексуальность

 