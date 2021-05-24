Соня Давыдовская, сооснователь пространства красоты ESTE, визажистка, бровистка, преподавательница курсов и бьюти-инфлюенсер, говорит, что с помощью ламинирования можно даже тонкие брови сделать широкими, вытянутыми и пушистыми. Поэтому и процедура будет в 2021 на пике популярности, потому что красивые и ухоженные брови – тренд последних лет.

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Ламинирование бровей – самая популярная бьюти-процедура 2021

Что такое ламинирование бровей

Идеальные брови можно сделать быстро в салоне и еще месяц не иметь забот по уходу за ними. Суть ламинирования бровей заключается в фиксации волос в нужном положении, придании им красивой формы, что в итоге позволяет забыть о необходимости ежедневно вкладывать их гелями. В частности, преимущество ламинирования в естественном эффекте, что также важно. Ведь в наше время экологичность и натуральность – прежде всего.

Как делают ламинирование бровей

Обычно процедура состоит из 3 этапов. Сначала мастер наносит на брови сыворотку, которая открывает чешуйки волос и фиксирует их прозрачной пленкой, чтобы предотвратить контакт с воздухом. В состав вещества входят минералы, коллаген, протеины шелка, витамины и эфирные масла. Эти полезные ингредиенты способствуют здоровью волос и делают их увлажненными, создают естественный блеск. После этого кожа может покраснеть, но не более чем на 15 минут. Если вы обладательница чувствительной кожи или у вас есть аллергия на краску, то сообщите об этом бровисту перед процедурой.

Затем на ваши брови нанесут специальный продукт, который утолщает волоски и фиксирует их должным образом на длительный период. Завершая процедуру, мастер будет работать с вашими бровями, придавая им нужную форму.

Процедура ламинирования бровей в салонах красоты Украины стоит от 400 гривен и более.

Если правильно все делать, давать досмотровые процедуры в комплексе с ламинированием бровей, то они не будут повреждены, а будут иметь эффект красивых пушистых бровей,

– рассказывает Соня Давыдовская.

Интересное и важное о ламинировании бровей

Плюсы процедуры:

результативная досмотровая процедура, которая вытягивает волоски, что позволяет скрывать определенные недостатки: шрамы, залысины;

визуальный эффект наполненных бровей;

вы просыпаетесь уже с красивыми бровями. Достаточно просто их зачесать без использования гелей для фиксации;

многофункциональность. Ламинирование можно сочетать с другими процедурами: окрашиванием, уходовой процедурой "Счастье для бровей", коррекцией;

бюджетная по сравнению со стоимостью материалов.

Минусы процедуры:

нельзя делать после чистки и пилинга: кожа раздражена и чувствительна, поэтому химические препараты могут привести к ожогам, рубцам, воспалению;

не стоит делать во время беременности и ГВ;

также Соня не советует ламинировать брови, если у вас уж слишком тонкие волосы. Ведь процедура предполагает нанесение на брови химических препаратов, которые могут нанести химические ожоги или изменить структуру самого волоса.

Об этом очень часто забывают мастера, и делают процедуру всегда, везде и всем. Я категорически против этого. Даже постоянным клиентам говорю, кому бы я сделала, а кому – нет, и объясняю почему,

– говорит бьюти-эксперт Соня Давыдовская.

Бровистка добавляет: "Сейчас будет очень актуально: после моря многие девушки захотят делать долговременную укладку. Однако ее лучше делать – перед морем. Потому что после отдыха волосы обычно пересушены, им нужен уход, а не нагрузка химическими препаратами".

Соня делится еще одним фактом, которого вы не найдете в гугле: ламинирование бровей не стоит делать очень часто. Бровистка говорит, что повторяет своим клиентам процедуру 1 раз в 2 – 2, 5 месяцев. Она убедилась на своем опыте, что такой интервал – идеальный.

Ламинирование бровей не очень хорошо делать для светленьких пористых волос. Потому что они и так тоненькие, а процедуры лишь ухудшит их состояние. Зато, когда у вас в начале бровей есть много грубых густых волос, а кончик – тоненький, то тоже не очень рекомендуется делать ламинирование,

– добавляет бьюти-инфлюенсер Соня Давыдовская.

Она объясняет, что время выдержки для такого типа волос будет большим, чем для тоненьких. Поэтому, если мастер будет ориентироваться на более тонкие волоски, то времени выдержки для более толстых будет маловато, и процедура не даст желаемого эффекта. В случае расчета времени выдержки на толстые волоски – тоненькие пережгутся.

Популярные мифы о ламинировании бровей

Сразу после ламинирования будут "волчьи" брови. Они будут иметь такой вид, который предоставит мастер. Но через 1 – 2 дня вы сможете вкладывать брови в понравившемся стиле.

Волнение относительно ширины бровей. Часто клиенты не верят, что процедура сможет удлинить их волосы, но впоследствии остаются приятно пораженными результатом.

Брови будут чересчур зачесаны вверх, очень темные, некрасивые. Соня говорит, что это неоправданный страх.

Интересно: бровисты замечают тенденцию, что клиенты впервые делают долговременную укладку бровей перед значительным или торжественным событием в их жизни. Если вы волнуетесь за результат, то лучше заранее попробовать процедуру, чтобы избежать неприятных последствий.