Летний маникюр – это не всегда о неоновых цветах. В этом сезоне следует украшать ногти изысканным, сдержанным и стильным покрытием.

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Модные цвета в летнем маникюре 2021

Зеленый

Это небанальный оттенок, который будет особенно актуален в летнем сезоне. Цвет одновременно яркий и смелый, имеет свежий вид, удачно сочетается с украшениями из желтого золота. Зеленое покрытие больше всего подойдет коротким ногтям в форме мягкого квадрата.

Pink: в стиле Барби

Цвет пользовался популярностью в середине 2000-х, а сейчас он снова возвращается в моду. Такой игривый розовый оттенок придаст любому образу женственности и миловидности, а также хорошо освежит любой оттенок кожи.

Нюд

В тренде практичность и натуральность. Нейл-мастера отмечают, что нюд является наиболее востребованным оттенком в маникюре. Маникюр в таком цвете будет иметь красивый вид на любой форме и длине ногтей, что добавит рукам ухоженности и привлекательности.