Самый чувственный нейл-тренд лета 2021: маникюр с ромашками – разные варианты

Маникюр с изображением ромашек на ногтях стал главной тенденцией последнего месяца лета 2021. Нейл-дизайн символизирует солнечное тепло, чувственность, утонченность, креативность. Изображения нежных цветов можно интерпретировать по-разному, поэтому каждая модница найдет идею по вкусу.

На просторах инстаграма нейл-мастера распространяют столько вариантов маникюра с ромашками, что трудно и определиться. Поскольку лето – время ярких красок, то стоит остановить свой выбор на дизайнах ногтей, которые привлекают внимание.

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Маникюр с ромашками – чувственный тренд лета 2021

Романтическую волну маникюра с нежными цветами подхватили также знаменитости. Например, певицы Дуа Липа и Кэти Пери опубликовали фотографии с трендовым нейл-дизайном. Звезды ограничились лаконичными рисунками и сдержанными цветами.



Маникюр с ромашками / Фото из инстаграма Дуа Липы



Цветочный дизайн ногтей / Фото из инстаграма Кэти Пери

С ромашками или маргаритками на ногтях можно безгранично экспериментировать. Если вы поклонница классического стиля, то последуйте примеру селебрити – сделайте ставку на чувственность, выберите спокойный узор и оттенок лака. Чтобы выдержать минималистичный стиль, нейл-мастера советуют не рисовать цветочки на каждом ногте, а лишь точечно сделать их на одном пальце или наклеить стильную наклейку.

Девушкам, которые не представляют своей жизни без бьюти-экспериментов, подойдут более креативные идеи. Положитесь на свою фантазию: пробуйте неоновые оттенки, украсьте цветной френч ромашками или добавьте блесток.

Вдохновляйтесь на создание маникюра с ромашками с помощью идей от звездных мастеров. В частности, вы всегда можете дополнить дизайн индивидуальной изюминкой в виде неожиданной формы ногтей, цвета основы под узор и и другого.