Покрытие ногтей пастельными оттенками с минималистичным дизайном снова в тренде. По словам ведущих нейл-мастеров, сейчас самое время попробовать маникюр в натуральных оттенках. Среди них: молочный, бежевый, пудровый, полупрозрачный нюдовый и другие природные тона. Чтобы нейл-дизайн был модным, следует выдерживать стиль au naturel.
К теме: Маникюр на осень 2021: главные нейл-тренды следующего сезона
Если однотонное покрытие ногтей лаками натуральных оттенков кажется вам слишком скучным, то специалисты по нейл-арту советуют добавить украшения в виде оригинальных узоров, линий, полосок, а также можно попробовать классический френч и лунный маникюр, но миксовать при этом естественные цвета. Таким образом вы получите универсальный и модный маникюр, не изменяя популярному стилю au naturel.
Летом яркий и дерзкий нейл-арт является особенно актуальным, но в конце сезона минималистичный маникюр с естественными оттенками каждый раз вытесняет другие тренды, становясь особенно популярным среди мировых модниц. Возможно, и вы захотите вдохновиться невероятными идеями маникюра в естественных тонах.
Маникюр в стиле au naturel
Сдержанные и изысканные варианты
Природный френч
Лунный маникюр
Оригинальные и модные дизайны
Элегантные детали