Покрытие ногтей пастельными оттенками с минималистичным дизайном снова в тренде. По словам ведущих нейл-мастеров, сейчас самое время попробовать маникюр в натуральных оттенках. Среди них: молочный, бежевый, пудровый, полупрозрачный нюдовый и другие природные тона. Чтобы нейл-дизайн был модным, следует выдерживать стиль au naturel.

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Если однотонное покрытие ногтей лаками натуральных оттенков кажется вам слишком скучным, то специалисты по нейл-арту советуют добавить украшения в виде оригинальных узоров, линий, полосок, а также можно попробовать классический френч и лунный маникюр, но миксовать при этом естественные цвета. Таким образом вы получите универсальный и модный маникюр, не изменяя популярному стилю au naturel.

Летом яркий и дерзкий нейл-арт является особенно актуальным, но в конце сезона минималистичный маникюр с естественными оттенками каждый раз вытесняет другие тренды, становясь особенно популярным среди мировых модниц. Возможно, и вы захотите вдохновиться невероятными идеями маникюра в естественных тонах.

Маникюр в стиле au naturel

Сдержанные и изысканные варианты

Природный френч

Лунный маникюр

Оригинальные и модные дизайны

Элегантные детали