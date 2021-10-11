Мотивы "Игры в кальмара" на ногтях могут эффектно дополнить образ на Хэллоуин, как раньше это делала маска Сальвадора Дали из сериала "Бумажный дом". Такой маникюр также очень фотогеничный и станет прекрасным разнообразием вашей ленты в соцсетях.

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Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным на Netflix, актеры ленты продолжают подписывать контракты с мировыми брендами и становятся мегапопулярными в соцсетях, а зрителям повезло увеличить продажи белых слипонов Vans на 7800 процентов. Поэтому естественно, что макияж, прически и маникюр в стиле любимцев всего мира будут в ближайшее время наиболее востребованными.

Для начала в маникюре появился новый тренд – нейл-арт с номерами, символами, силуэтами, символическими для сериала "Игра в кальмара". Если вы хотите поменять модный френч или принт рептилии на ногтях, то начинайте воспроизводить рисунки со ссылками к любимых персонажей Squid Game.

В инстаграме и фейсбуке можно найти немало интересных идей для маникюра с новыми трендовыми мотивами "Игры в кальмара". Особенно эффектно выглядят металлический бирюзовый оттенок, напоминающий костюмы, которые носили актеры, и номера 456 и 067, которые отсылают к Сон Ги Хун и Се Бек – главным героям сериала. Вдохновляйтесь наиболее оригинальными и модными рисунками на ногтях в стиле популярной южнокорейской дорамы.

Маникюр в стиле сериала "Игра в кальмара"



Астрактний маникюр с мотивами​ Squid Game / Фото с инстаграма @vwnails_



Тематические символы для любителей панка / Фото с инстаграма @feminailsss



Маникюр в стиле сериала "Игра в кальмара" стал хитом​ / Фото с инстаграма @romina_beautystudio



Идея смелого нейл-арта​ / Фото с инстаграма @naominailsnyc



Оригинальный дизайн и форма​ / Фото с инстаграма @studio_m_maja



Трендовый маникюр в стиле 3D​ / Фото с инстаграма @yang_eunsol



Элементы сериала "Игра в кальмара" на ногтях​ / Фото з інстаграму @amber_n_nails_art



Эпатажный маникюр в моде​ / Фото с инстаграма @_nailsbyalaska



Нейл-дизайн в стиле "Игра в кальмара" / Фото с фейсбука @maniquremy​



Золотые акценты / Фото с фейсбука @ maniquremy​



Ногти для образа на Хэллоуин в стиле дорамы "Игра в кальмара"​ / Фото с инстаграма @nailtrap_steve



Игра на выживание предусматривает кровь повсюду​ / Фото с инстаграма @kinah_km