Вам захочется повторить: 10 стильных идей для маникюра на весну 2021
Элегантный, дерзкий, с натуральным или красочным покрытием – весенний маникюр прежде всего должен улучшать вам настроение и удачно довершать ваш образ. Весна служит прекрасной возможностью, чтобы экспериментировать с оттенками и артом на ногтях. Вдохновляйтесь стильными и оригинальными идеями для маникюра, которые найдете в нашем материале.
Источник:24 канал
Пока весенние будни не такие солнечные, то самый простой способ напомнить себе о ярких красках и тепле за окном – нежный и красивый маникюр. Выбирайте среди вариантов, которые будут в тренде весной 2021.
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10 вариантов весеннего маникюра, которые захочется повторить
Оригинальное сочетание белого и розового: стильный френч
Для поклонниц нейтральных оттенков на ногтях
Трендовый маникюр из эмоджи
Цветной французский маникюр в минималистическом стиле
Цветочный нейл-дизайн
Нежное омбре
Цветной микс
Весенний маникюр с оригинальным принтом
Polka dots и нюдовое покрытие
Однотонный маникюр в модном цвете
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