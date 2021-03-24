Элегантный, дерзкий, с натуральным или красочным покрытием – весенний маникюр прежде всего должен улучшать вам настроение и удачно довершать ваш образ. Весна служит прекрасной возможностью, чтобы экспериментировать с оттенками и артом на ногтях. Вдохновляйтесь стильными и оригинальными идеями для маникюра, которые найдете в нашем материале.