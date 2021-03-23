Антитрендовий маникюр может стать неудачным акцентом в вашем образе. Не всегда тот нейл-дизайн, который кажется красивым, может быть и модным одновременно. Если в прошлом году из моды вышли расписные ногти и слишком пестрое покрытие, то в 2021 году к антитрендам присоединятся стразы, вензель в маникюре и не только.

Важно знать о последних бьюти-трендах как можно больше. А также следует отслеживать устаревшие тенденции в индустрии красоты, которые быстро меняются. Таким образом вы будете знать, какой модный маникюр стоит сделать себе в следующий раз.

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Главные антитренды в маникюре сезона весна-лето 2021

Вензель

Такой нейл-дизайн создают с особой техникой: сначала наносят основное покрытие, а затем другим цветом лака рисуют точки, узелки и другие узоры. В 2021 году нейл-эксперты решили, что этот маникюр стоит перенести в антитренды, потому данный стиль придает ногтям и рукам грубых форм, что сейчас совсем не актуально.

Лунный маникюр

Оставлять прозрачной частичку в начале ногтевой пластины или зарисовывать ее другим цветом, сочетая с однотонным покрытием, больше не модно. Такой маникюр большинство тредсеттеров считают скучным. Зато стоит обратить внимание на более креативные техники для создания нейл-арта.

Ногти-пуанты

Ранее представители отечественного шоу-бизнеса были в восторге от нарощенных ногтей в форме пуантов. Однако этот маникюр следует оставить в прошлом и двигаться дальше навстречу новым нейл-трендам. Ведь ногти-пуанты в сезоне весна-лето 2021 будут пошло выглядеть, особенно если украсить их стразами и блестками.

Максимализм

Обычно поклонницы яркого и выразительного маникюра считают, что в маникюре нужно использовать как можно больше рисунков, блесток, цветов, чтобы он был ярким и модным. Но в 2021 году такой нейл-дизайн будет одним из антитрендових, а также показателем безвкусицы.

Стразы

Не стоит надеяться, что с помощью стаз на ногтях вы сможете подчеркнуть свою романтическую натуру. Такой трюк в маникюре только напомнит о 2000-х и придаст образу сомнительной яркости.

Паутинка

Когда этот вариант нейл-дизайна только появился, то пользовался популярностью. Однако теперь мастера маникюра единогласно называют запутанные линии на ногтевой пластине неаккуратными.

Длинные квадратные ногти

Длинная квадратная форма ногтевой пластины быстро стала трендовой, и также стремительно потеряла актуальность. Теперь такую длину и форму считают слишком дерзкой и устаревшей.

Объемный дизайн – "лепка" на ногтях

В индустрии красоты был период, когда акриловая лепка в различных интерпретациях пользовалась популярностью. Большие, яркие и объемные цветы или определенные фигурки на ногтях добавляли дорогого вида маникюру. Однако современный трендовый маникюр – это история о минимализме, натуральности и аккуратности.