Мелирование, балаяж, однотонные: модные оттенки волос на лето 2021 – много идей для покраски

Начинать новый сезон стоит с изменений в образе. Идеальный способ – модное окрашивание волос. Для этого прежде всего нужно узнать, какие оттенки будут в тренде летом 2021.

Смелые и яркие эксперименты с цветом волос за последний год частично потеряли свою актуальность. Зато можно прибегнуть к осознанным природным бьюти-переменам, которые будут не менее стильными. Вам понадобятся модные идеи для вдохновения.

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Какие оттенки будут в моде этим летом

Контрастные блики на волосах

Колористы убеждены, что темные локоны с мягкими светлыми бликами будут особенно популярны летом 2021. С помощью контрастной окраски можно добавить образу сексуальности и женственности. Обратите внимание на такие модные сочетания: золото, мед и пшеница на русых волосах.

Нежный оловянный "блонд"

Чтобы иметь красивый и модный имидж летом, покрасьтесь в один из трендовых оттенков "блонда". Выбирайте среди кремового, бежевого, льняного, пшеничного, калифорнийского. Если вы поклонница более холодных вариантов, то можно смягчить платиновый или оловянный "блонд" добавлением золотистого отлива. В частности, попробуйте покрасить только корни пшеничным оттенком или немного добавить каштанового тона, чтобы получить более гармоничный результат.

Теплый русый

Естественный цвет волос – тренд лета 2021. Наиболее популярными в этом сезоне будут натуральные оттенки. Прекрасным примером могут служить теплые русые локоны, как у супермодели Рози Хантингтон-Уайтли.

Калифорнийский балаяж

Почти все "ангелы" Victoria's Secret уже попробовали калифорнийское мелирование. Чтобы достичь желаемого эффекта, следует нежно переплести несколько мягких и теплых тонов краски с вашим натуральным цветом волос. Правильный результат – впечатление выгоревших на солнце волос.

Мелирование на каштановых волосах

В этом случае нужно брать за основу светло-каштановые волосы, а контрастные пряди окрасить в нежные кремовые и пшеничные тона. Чтобы образ был совершенно трендовым, добавьте акцентные пряди у лица.

Мягкое омбре

Возможно, омбре уже не так актуально, как раньше, но с помощью этой техники можно достичь модного результата. Важно растягивать цвет максимально деликатно и избегать резких переходов. Стильная идея омбре для лета – карамельный и каштановый градиент (сверху пряди должны быть темнее, а снизу – светлее).

Пламенный медный

Знаменитости и модели демонстрируют еще одну модную идею для летней покраски – это медно-рыжие волосы. Выбирайте оттенок, который будет гармонировать с вашим тоном кожи. Палитра разнообразна: от клубничного, глубокого имбирного и ярко медного до более прохладного каштанового.

Пепельно-коричневый "блонд"

В летнем сезоне грибной цвет волос усовершенствуется. Теперь его модная вариация будет мягче с добавлением коричневого подтона. Не забывайте делать акцент на корнях. Они должны быть темными.

Карамельный балаяж

Пряди именно такого цвета все больше фигурируют в соцсетях. В выборе холодных или теплых оттенков обращайте внимание на свой цветотип. В летнем сезоне наиболее популярным будет карамельный балаяж.

Горячий шоколад

Брюнеткам понравится тренд на оттенок горячего шоколада для летней покраски 2021. Если вы захотите более кардинальных перемен, то попробуйте golden brunette – классический шоколадный оттенок в сочетании с золотистыми прядями.

Светлые пряди у лица

Оттенок прядей, которые красиво будут обрамлять ваше лицо летом, также должен быть модным. Чтобы получить стильный и привлекательный результат, покрасьте их в светлый оттенок, который позволяет природный цвет ваших волос.

Пастельные оттенки

Если вы поклонница ярких бьюти-перевоплощений, то пастельные волосы станут лучшим выбором. Уже много звезд попробовали покраску в персиковые, голубые, лавандовые и розовые оттенки. Почему бы вам не стать следующей?