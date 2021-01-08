О 10 самых значимых женских образов, которые доказывают, что брови – это яркое выражение характера, рассказывает MAKEUP.

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Известной обладательницей тонких и округлых бровей была Грета Гарбо

Великая актриса, которая стала родоначальницей минимализма в одежде – Грета Гарбо. За холодную красоту и неприступность Гарбо называли "шведским сфинксом". Высокие, очень тонкие и округлые брови придавали ее, и без того ледяному взгляду, одновременно высокомерное и удивленное выражение.



Тонкие и округлые брови / Фото posta-magazine

Брови-ниточки – Марлен Дитрих

Марлен Дитрих доказала миру, что женщина может всегда оставаться очень сексуальной, независимо от того, как она одета. Именно с нее началась мода на острые скулы и брови-ниточки.

По слухам современников, актриса постоянно сбривала свои настоящие брови для того, чтобы на 0,5 сантиметров выше нарисовать тонкие и удивленно поднятые дуги.



Тонкие, как нить, брови / Фото vestnik.az

Монобров – Фрида Кало

Густые, кустистые и сросшиеся на переносице брови шли вразрез с модными веяниями 40-х годов, но стали визитной карточкой внешности Фриды Кало.

С моего лица мне нравятся только брови и глаза,

– когда написала художница в своем дневнике.



Известная монобровь Фриды Кало / Фото sova.ponominalu

Грейс Кейли: брови с заостренным кончиком

В 40-х годах брови начинают выглядеть более естественно. Их дорисовывают карандашом так, что иногда они доходят до висков.

Для того чтобы создать брови, как у Грейси Келли, избегайте прямолинейной графичность. Слегка приподнимите волоски щеточкой, пространство между ними заполните дымкой теней, а кончик дорисуйте карандашом.



Брови до висков / Фото slon.fr

Владелицей восходящих бровей с изломом была Мэрилин Монро

Платиновая блондинка с хорошим характером девушки из соседнего двора по сей день остается объектом подражания для многих звезд. Кроме красной помады визитной карточкой Мэрилин были восходящие брови. Ее личный визажист всегда тщательно прорисовывал самый соблазнительный треугольный перелом в ее бровях, чтобы визуально уменьшить широкий лоб актрисы. А легкий блеск – это тонкий слой вазелина или кокосового масла.



Известная блондинка с красной помадой / Фото kinomania

Одри Хепберн: густые прямые брови с едва заметным изгибом

Хепберн была густые широкие брови с едва заметным изгибом, которые стали объектом подражания для Меган Маркл.

Кроме того, эти брови идеально подходят девушкам, которые имеют высокие скулы и острый подбородок, а нарисовать их удастся с помощью специальной помады и скошенной кисти.



Легкий изгиб и густые брови Одри Хепберн / Фото pinterest

Изгиб в форме полумесяца – Софи Лорен

В 60-х годах изогнутые полумесяцем брови считались одним из эталонов красоты. Софи Лорен сочетала их с толстыми кошачьими стрелками, которые придавали ее лицу хищный и дерзкий вид. Она всегда причесывала брови практически вертикально, а мягкую форму совмещала с тщательною штриховкой, которой легко скрыть недостающие волоски.



Брови в форме полумесяца​ / Фото news.myseldon.com

Владелица густых и непокорных бровей – Мадонна

В 80-х годах певица Мадонна намеренно не выщипывала волоски и подкрашивала брови по всей длине угольным карандашом. С освещенными и хаотично заключенным прядями, крестообразными серьгами и толстым слоем черной подводки она выглядела более чем по-бунтарски.



Икона стиля Мадонна / Фото vev.ru

Кара Делевинь: соболиные брови

В детстве из-за густых бровей Делевинь становилась объектом насмешек среди сверстников. Несмотря на это, благодаря бровям ее внешность более выразительная и заметная. Интересно, что актриса лишь изредка удаляет около растущие к переносице волоски и подкрашивает их с помощью косметики.



Густые брови актрисы были причиной издевательств над ней / Фото elle.ua

Природные и дугообразные брови – Ким Кардашьян

Идеальные брови Ким Кардашьян – это работа визажиста Марио Де Дивановичу, которого часто сравнивают со скульптором. В создании формы бровей он придерживается техники золотого сечения, а естественного цвета достигает благодаря эффекту омбре.

С помощью кистей и корректоров он источает идеально высокие скулы и тонкие носы.



Идеальные брови от визажиста Марио Де Дивановича / Фото fw-daily.com