Маникюр очень красиво и оригинально смотрится вместе с кольцами на пальцах. Также это прекрасная возможность поэкспериментировать с разнообразными цветочными и фактурными акцентами, чтобы самовыразиться без лишних слов.

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Как модно сочетать маникюр с кольцами

Нежная комбинация

Различные украшения для ногтей стали одной из главных нейл-тенденций 2022. Бетина Хольдштейн советует комбинировать изысканные цепочки для ногтей с парой массивных перстней. Идея довольно необычная и роскошная.



Модный маникюр / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Выдержано, изящно, минималистично

Если вы поклонница минималистического стиля, то попробуйте совместить такие украшения с лаконичным маникюром. Сияющий рассыпанный глиттер на нейтральном фоне идеально дополняет женственный вид элегантных золотых колец.



Модный маникюр / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Праздник вокруг

Яркие миксы также могут быть уместными. Экспериментируйте с неоновым покрытием разного цвета и необычными украшениями, которые поражают своей яркостью. Тогда окружающие точно не смогут оторвать взгляд от ваших рук.



Модный маникюр / Фото из инстаграма @amyle.le.nails

Однотонный стиль

Всегда победным вариантом будут украшения и маникюр в одном цвете. В таком случае вам не придется волноваться, какой вид с перстнями в итоге будет иметь нейл-арт.



Модный маникюр / Фото из инстаграма @thehotblendend

Классика остается

Когда возникает желание примерить различные украшения, то для маникюра стоит выбрать классические оттенки – бежевый, песочный, цвет слоновой кости. Поэтому и массивные, и минималистичные кольца будут гармонично украшать пальцы.



Модный маникюр / Фото из инстаграма @heluvieeiee

Привет из 90-х

Яркий маникюр цвета жевательной резинки вместе со смелыми милыми кольцами подойдут для дополнения летнего образа. Игривые акценты на ногтях и пальцах эффектно будут смотреться с цветными платьями и купальниками.



Модный маникюр / Фото из инстаграма @gelsbybrybry

Полет фантазии

Фанатам креатива понравится сочетание трендового абстрактного маникюра и нетипичных форм колец. На такую комбинацию не повлияют никакие законы, поэтому смело пополняйте свой арсенал эпатажных колец.



Модный маникюр / Фото из инстаграма​ @gelsbybry