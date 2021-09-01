Результат диеты не зависит от силы воли или мотивации. Зато стоит обратить внимание на такие факторы, которые мешают вашим метаморфозам: возраст, скорость метаболизма, генетика и другие, что подтвердили в рамках исследования Медицинской школы Стэнфордского университета.
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В научном эксперименте приняли участие 609 человек, возрастная категория от 18 до 50 лет, количество женщин и мужчин было примерно равным. Исследователи хотели узнать больше о взаимосвязи биологических факторов и различных диет.
Половина участников исследования ученых Медицинской школы придерживалась кетогенной диеты – это низкоуглеводная система питания с большим количеством жиров и умеренным количеством белков. Другая группа людей питалась согласно меню, которое предусматривало низкое содержание жиров и углеводов, но потребление многих белковых продуктов.
За ходом исследования и динамикой изменений организма участников наблюдала группа ученых. Благодаря полученным данным они сформулировали 3 правила, которые гарантируют успех диеты.
Как повысить эффективность диеты
- Питаться питательными продуктами. Диету можно "обмануть", если включить в нее сбалансированную пищу. Поэтому отдавайте предпочтение натуральным и качественным продуктам: рыбе, овощам, несладким фруктам, растительному маслу. Например, сторонникам кето-диеты следует есть авокадо, а не сыр, потому что первый продукт даст организму больше витаминов.
- Минимизировать потребление белой муки. Изделия из белой муки являются главными врагами заветной цифры на весах. Зато можно смело питаться хлебом из цельного зерна, а блинчики или панкейки стоит делать из миндальной муки.
- Овощи – основа диеты. Именно в овощах содержится много витаминов и минералов. Таким образом, употребляя их, вы сможете надолго утолить чувство голода и избежать "мгновенной слабости" на вредные продукты.
Полезные правила для диеты / Фото с инстаграма @missjoslin
Напомним, что перед тем, как перейти на любую диету следует проконсультироваться с квалифицированным специалистом.