Гвен Стефани ворвалась в бьюти-индустрию с лозунгом: "Волшебство в макияже". В частности, знаменитая красотка выбрала особое название для своего косметического бренда.

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Гвен Стефани запускает собственную линию косметики

На своей инстаграм-странице, где у нее более 13 миллионов подписчиков, известная певица анонсировала запуск собственной косметики. Гвен Стефани опубликовала видео 1997 года, на котором она делает себе фирменный макияж, а также добавила несколько воспоминаний о совместных выступлениях с группой No Doubt.

Гвен готовит к запуску коллекцию декоративной косметики под брендом GXVE. Необычное название читается как "give", что в переводе с английского означает "давать". Также в названии есть ссылка на подпись певицы, состоящая из 2 букв: G и X. 3 марта уже стартуют онлайн-продажи.

В линейку войдут 8 продуктов для полноценного макияжа стоимостью от 28 до 48 долларов. Среди них: карандаш для глаз и праймер. Главной же "звездой" первого запуска должна стать алая губная помада любимого оттенка Гвен. Средство будет доступно в 3 форматах: матовом, сатиновом и жидком. Вся продукция является веганской и отвечает жестким стандартам качества.

Мне было очень весело, создавая этот бренд за последние 3 года. Вот маленькая частица того, над чем я работала… Не могу дождаться, чтобы показать вам больше,

– отметила в своей публикации Гвен Стефани.

Косметические продукты GXVE / Фото с инстаграмма Гвен Стефани

Интересно: перед достижением успеха в музыкальной карьере, Гвен Стефани работала визажисткой в ​​торговом центре, поэтому до сих пор это дело особое для нее.

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