Кайя Гербер в свои 19 уже успела стать глобальной амбасадоркой нескольких бьюти-трендов, поработать с известными звездными визажистами мира и наладить хорошие отношения с разработчиками инновационной косметики. Поэтому девушка разбирается в теме красоты.

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Кайя Гербер показывает, как сделать летний макияж

Прежде всего модель рассказала, что любит начинать свое утро с нежного геля для очищения лица от Youth to the People. После этого она протирает лицо тоником от Paula's Choise, который обладает свойством сужать поры, отшелушивать ороговевшие клетки кожи, а также предоставляет лицу здоровый цвет и сияние. На участок кожи под глазами Кайя наносит специальную смесь масел, чтобы убрать отеки и осветлить деликатный верхний слой дермы.

Один из моих любимых компонентов в косметике – ниацинамид. Он помогает выровнять текстуру кожи и избавиться от высыпаний. Поэтому у меня всегда есть средства с этим волшебным компонентом,

– поделилась Кайя и нанесла на кожу сыворотку с ниацинамидом.

Затем звезда рассказала о бьюти-привычке, которая ей передалась от мамы-красавицы. Девушка ухаживает за кожей на шее и участком декольте не менее тщательно, чем за лицом. Именно поэтому в ее косметичке есть различные средства. В частности, солнцезащитный крем Кайя Гербер тоже наносит и на лицо, и на шею, и на декольте.

Еще модель призналась, что у нее настоящий восторг вызвали велнес-кристаллы и массажеры для лица, изготовленные из природных материалов. Каждое утро дочь звездных родителей делает массаж лица скребком гуаша или кварцевым роллером. Она отмечает, что такие бьюти-ритуалы помогают ей улучшать состояние кожи.

Следующим шагом досмотровой рутины Кайи является увлажнение. Она наносит на лицо крем с экстрактами натуральных растений, а на губы – питательную маску. Завершающий и, конечно, главный этап утреннего ухода за кожей модели – нанесение солнцезащитного крема Supergoop.

Перед нанесением макияжа Кайя освежает лицо мистом от Caudalie. Средство придает коже эффекта естественного сияния и обеспечивает стойкость макияжа. Чтобы выровнять тон лица, модель применяет тональную основу от Yves Saint Laurent. Затем она дополнительно маскирует синеву под глазами культовым консилером Touche Eclat, а на щеки наносит немного кремовых румян. Для нежного сияния и свежего вида на отдельных участках лица Гербер использует хайлайтер.

Чтобы добавить выразительности взгляда и сделать красивый летний мейкап глаз, Кайе хватает всего 3 этапа: подкрутить ресницы керлером и прорисовать их тушью, а затем нанести подводку. Звезда не тратит времени на оформление бровей. Она просто расчесывает их специальной щеточкой.

Смотрите, как сделать летний макияж на каждый день: