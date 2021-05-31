Мода на блондинок: топ-8 звезд, которые решились на кардинальное окрашивание волос

31 мая во всем мире отмечают День блондинок. Праздник основали в США 20 лет назад, когда американскому союзу женщин-юристов надоели постоянные шутки со стороны коллег-мужчин относительно вымышленной связи между цветом волос и интеллектом женщины. В 2021 году тренд на соблазнительный "блонд" стал невероятно популярным. И даже горячие брюнетки массово начали красить свои локоны в белокурый цвет.

Некоторые звездные бьюти-перевоплощения вдохновляют на перемены. Например, Билли Айлиш, которая долгое время не меняла зелено-черный цвет волос, покрасилась в платиновый "блонд" и продолжает удивлять поклонников красивыми, привлекательными и женственными образами. Особого внимания заслуживает ее нежная фотосессия в откровенном образе для Vogue.

Предлагаем вспомнить больше звездных кардинальных окрашиваний темных волос в трендовый белокурый. Ведь, что бы там ни говорили, а цвет волос таки имеет значение.

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Всемирный день блондинок: звездные бьюти-перевоплощения

Относительно появления специального дня для поздравления блондинок существует и другая версия. Некоторые считают, что светловолосый праздник появился после выхода в прокат в 2001 году американской комедии "Блондинка в законе". Сначала этот день прижился в Америке, а через 2 года праздник стал популярным и в других странах.

В любом случае "блонд" в 2021 году на пике популярности. Однако, если вы решаетесь трансформировать свои темные локоны в белокурые, нужно знать, что бьюти-перевоплощение займет много времени, а затем волосам потребуется тщательный уход. Только тогда пряди будут красиво выглядеть, а их состояние не ухудшится. Например, на покраску волос бывшей брюнетки Селены Гомес колористы потратили 8 часов. Если "блонд" не ваш натуральный цвет, то с осветлением нужно быть очень осторожными.

Кроме платинового "блонда" стоит обратить внимание еще и на клубничный, карамельный, золотой, пепельный и медовый оттенки. Светлые волосы всегда в моде, но вариаций техник окрашивания много: нейтральный балаяж, основной контур, сочетание нескольких тонов и другие. Поэтому выбирать есть из чего.

Николь Кидман от природы рыжеволосая, но уже длительное время красится в блондинку



Николь Кидман до и после окрашивания / Фотоколлаж Lifestyle 24

Кардинальное бьюти-перевоплощение Селены Гомес



Селена Гомес до и после окрашивания / Фотоколлаж Lifestyle 24

Из разноцветной бунтарки в нежную блондинку: трендовые изменения имиджа Билли Айлиш



Билли Айлиш до и после окрашивания / Фотоколлаж Lifestyle 24

Изысканная Мэнди Мур теперь блондинка



Мэнди Мур до и после окрашивания / Фотоколлаж Lifestyle 24

Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс выбелила не только волосы, но и брови



Мэйси Уильямс до и после окрашивания / Фотоколлаж Lifestyle 24

Джоди Комер, известная главной ролью в сериале "Убивая Еву", предпочитает "блонд"



Джоди Комер до и после окрашивания / Фотоколлаж Lifestyle 24

Невероятная Марго Робби также когда-то была брюнеткой



Марго Робби до и после окрашивания / Фотоколлаж Lifestyle 24

Натуральный цвет волос Эммы Робертс темно-русый, но она предпочитает белокурые локоны



Эмма Робертс до и после окрашивания / Фотоколлаж Lifestyle 24