Поддерживать красивый "блонд" не так легко. Однако несколько советов помогут вам сохранить роскошный оттенок волос и избежать неприятной желтизны.
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5 советов, как сохранить идеальный "блонд"
- Пользуйтесь средствами для окрашенных волос. Особенно в первые недели после окрашивания вам пригодится линейка средств по уходу для окрашенной шевелюры, чтобы закрепить новый цвет. Со временем можно чередовать специальные продукты с привычными шампунями и кондиционерами.
- Применяйте тоники. Волшебным методом для сохранения белокурых волос являются оттеночные тоники. Они эффективно нейтрализуют желтизну и способствуют стойкости холодного тона "блонда".
- Заботьтесь о состоянии волос. После окрашивания волосы могут стать сухими и пористыми. Чтобы вернуть шевелюре здоровый блеск, пользуйтесь различными полезными средствами для ухода, восстановительными и увлажняющими масками, сыворотками, маслами и муссами.
- Термозащита – обязательно. Осветленные волосы более подвержены травмированию термоприборами. Поэтому их нужно защищать должным образом. Перед использованием фена или выпрямителя не забывайте наносить на локоны термозащиту.
- Наносите масло перед походом в бассейн. Если вы поклонница бассейна, то перед плаванием распределяйте по волосам специальное растительное масло. Ведь вода содержит хлорку и другие вещества, которые могут осветленные светлые волосы превратить в пряди с зеленым оттенком.