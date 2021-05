19-летняя американская исполнительница снялась в чувственной фотосессии для обложки модного глянца в корсете от Gucci и с платиновыми голливудскими волнами с волос. Кстати, именно такой оттенок волос является главным hair-трендом лета 2021.

Как создавалась прическа Билли Айлиш для обложки британского Vogue

Колорист Лаура Снепс отметила, что мастерам понадобилось 4 сеанса окрашивания, чтобы вывести фирменный угольно-черный и ярко-зеленый цвет с волос Билли Айлиш, который она носила почти полтора года. Билли добавляет, что внезапно с белокурыми прядями она почувствовала себя более женственной.

Многие поклонники творчества звезды заметили связь между ее образом на обложке и фирменной укладкой иконы красоты Мэрилин Монро. Другие отмечают реверанс в сторону героини Скарлетт Йоханссон в клипе Джастина Тимберлейка What Goes Around... Comes Around... В музыкальном ролике можно увидеть блондинку с похожей укладкой в ​​бежевом топе, который напоминает корсет Билли на обложке.

Бенджамин Мохапи, парикмахер Билли Айлиш, объясняет, что на мудбордах не было образов Монро и Йоханссон. Мастера пытались придать привычной Билли неожиданный штрих женственности на грани ретро и пин-апа, что в результате превратилось в новый цвет волос.

Речь шла об исследовании западной женской красоты 1950 – 1960-х годов. Мы хотели отразить эмоции прошлой эпохи вместо того, чтобы пытаться скопировать что-то или просто повторить старые фотографии. Надеюсь, через эту новую призму мы сможем увидеть Билли как женщину и разглядеть свежую версию самой женственности,

– рассказывает парикмахер.

Бенджамин хотел создать прическу старой школы с чувством современности, но избежать прямого попадания в 1950-е. Таким образом, на страницах июньского номера известного журнала можно увидеть современную текстуру – вместо идеальной гладкости и прилеглости волоса к волоску есть стильный небрежный эффект. Также на съемочной площадке не использовали средства для сильной фиксации. Взамен мастера воспользовались маслами, которые придавали локонам подвижности и мягкости в кадре.

Учитывая то, что волосы Билли были недавно абсолютно обесцвеченными, для укладки минимально применяли нагрев. Мохапи пользовался феном и плойкой для накручивания прядей с невысокой температурой, давая локонам время остыть, чтобы сохранить естественный блеск.

Прическу в стиле сочетание 1950-х и современности можно воспроизвести на своих волосах. Она удачно дополнит любой образ, придавая ему женственности. Вдохновляйтесь бьюти-примером Билли Айлиш.