Модный осенний маникюр 2021: 5 самых трендовых рисунков – фото, которые вдохновляют

Самыми популярными цветами в осеннем маникюре 2021 будут черный, зеленый, терракотовый, ягодный и сочетание различных оттенков на ногтях одной руки в матовом или глянцевом исполнении. Также в этом сезоне стоит делать ставку на рисунки. Конечно, это не только нейл-арт с изображением осенних листьев, вдохновленный золотыми тонами природы.

Если вы хотите сделать маникюр с рисунком, то следует повторять трендовые идеи. Оригинальным и стильным решением будет нейл-дизайн с волнами, шахматным принтом и не только.

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5 трендовых рисунков для осеннего маникюра 2021

Волны

Принт стал популярным еще в прошлом сезоне и не потеряет своей актуальности осенью. Отдавайте предпочтение модному "волнистому" маникюру в сдержанных пастельных, нюдовых, кофейных и шоколадных оттенках. Им свойственно создавать эффект уюта на ногтях, что особенно уместно для дополнения осенних аутфитов.



Модные волны на ногтях / Фото с инстаграма @amyle.nails

Шахматная доска

Принт шахматной доски получил заслуженную популярность после выхода сериала "Ход королевы". Он стал модным не только в одежде, но и в маникюре. Смело можно экспериментировать с классической черно-белой клеткой и оригинальной цветной. Преимущество нейл-дизайна в его невероятно стильном и оригинальном виде и динамичности.



Цветная шахматная доска / Фото с инстаграма Бетины Гольдштейн

Геометрические линии

Несмотря на разнообразие трендовых рисунков для нейл-арта, наиболее распространенными остаются геометрические линии. Они сочетают в себе разные стили: женственность, изящество, экстравагантность и уместную дерзость. Даже несколько линий на ногтевой пластине помогут создать неповторимый маникюр.



Геометрические линии в тренде / Фото с инстаграма @amyle.nails

Анимализм

Анималистический принт – неожиданный тренд в маникюре осени 2021. Нейл-эксперты убеждены, что он занял лидирующее место среди рисунков для дизайна ногтей благодаря своей эффектности. Однако тигровый, зебровый или с пятнами далматинца принт – это всегда смело и рискованно, но результат того стоит. Животные акценты можно делать не на всей ногтевой пластине, а лишь на ее отдельных участках.



Оригинальная интерпретация животного принта / Фото с инстаграма @thehangedit

Абстракция

Еще один новый старый нейл-тренд. С помощью абстракции можно создать уникальный маникюр и дать своей фантазии волю. Чтобы нейл-дизайн был модным, смело воспроизводите на ногтях необычные узоры, пятна, кусочки геометрических фигур и другие элементы, хаотично размещая их на ногтях.



Интересная абстракция / Фото с инстаграма @thehangedit​