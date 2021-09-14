Модний осінній манікюр 2021: 5 найбільш трендових малюнків – фото, які надихають

Найпопулярнішими кольорами в осінньому манікюрі 2021 будуть чорний, зелений, теракотовий, ягідний та поєднання різних відтінків на нігтях однієї руки у матовому або глянцевому виконанні. Також у цьому сезоні варто робити ставку на малюнки. Звісно, це не лише нейл-арт зі зображенням осіннього листя, натхненний золотими тонами природи.

Якщо ви хочете зробити манікюр із малюнком, то слід повторювати трендові ідеї. Оригінальним і стильним рішенням буде нейл-дизайн із хвилями, шаховим принтом і не тільки.

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5 трендових малюнків для осіннього манікюру 2021

Хвилі

Принт став популярним ще у минулому сезоні та не втратить своєї актуальності восени. Віддавайте перевагу модному "хвилястому" манікюру у стриманих пастельних, нюдових, кофейних та шоколадних відтінках. Їм властиво створювати ефект затишку на нігтях, що особливо доречно для доповнення осінніх аутфітів.



Модні хвилі на нігтях / Фото з інстаграму @amyle.nails

Шахова дошка

Принт шахової дошки отримав заслужену популярність після виходу серіалу "Ферзевий гамбіт". Він став модним не лише в одязі, але й у манікюрі. Сміливо можна експериментувати з класичною чорно-білою клітинкою та оригінальною кольоровою. Перевага нейл-дизайну в його неймовірно стильному та оригінальному вигляді й динамічності.



Кольорова шахова дошка / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Геометричні лінії

Не дивлячись на розмаїття трендових малюнків для нейл-арту, найбільш поширеними залишаються геометричні лінії. Вони поєднують у собі різні стилі: жіночність, витонченість, екстравагантність та доречну зухвалість. Навіть кілька ліній на нігтьовій пластині допоможуть створити неповторний манікюр.



Геометричні лінії в тренді / Фото з інстаграму @amyle.nails

Анімалізм

Анімалістичний принт – неочікуваний тренд у манікюрі осені 2021. Нейл-експерти переконані, що він посів лідерське місце серед малюнків для дизайну нігтів завдяки своїй ефектності. Проте тигровий, зебровий або з плямами далматинця принт – це завжди сміливо й ризиковано, але результат того вартий. Тваринні акценти можна робити не на всій нігтьовій пластині, а лише на її окремих ділянках.



Оригінальна інтерпретація тваринного принта / Фото з інстаграму @thehangedit​

Абстракція

Ще один новий старий нейл-тренд. За допомогою абстракції можна створити унікальний манікюр та дати своїй фантазії волю. Аби нейл-дизайн був модним, сміливо відтворюйте на нігтях незвичайні візерунки, плями, шматочки геометричних фігур та інші елементи, хаотично розміщуючи їх на нігтях.



Цікава абстракція / Фото з інстаграму @thehangedit​