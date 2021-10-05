Морская соль – эффективное средство для борьбы с акне: правда или миф

Морская соль значительно отличается от обычной. В частности, в индустрии красоты бытует мнение, что морская соль может помочь побороть акне. Чтобы не навредить коже или наоборот – помочь – узнайте, правда это или миф.

Морскую соль добывают из морской воды естественным путем или через испарение. Именно благодаря этому специфическому процессу обработки продукту удается сохранить в себе большую часть биологически активных веществ и полезных минералов.

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При этом обычная пищевая соль почти на 100 процентов состоит из хлорида натрия и не содержит в себе полезных микроэлементов. Поэтому в косметических целях морскую соль полезно использовать. Ведь она богата природными минералами: цинк, магний, кальций, йод и калий, а также не содержит химических добавок или примесей.

Среди свойств морской соли нужно отметить способность выполнять роль природного эксфолианта, который к тому же обладает противовоспалительными и антибактериальными функциями, в частности средство подсушивает и легонько отшелушивает омертвевшие чешуйки кожи. Благодаря морской соли также можно контролировать выработку кожного сала и растворять загрязнения в порах.

Но существуют и предостережения: если чрезмерно использовать морскую соль, то она способна пересушить дерму и вызвать раздражение. Обладательницам сухой и обезвоженной кожи стоит обратить внимание на другие средства с увлажняющим эффектом – алоэ вера, мед и другие.

Борется ли морская соль с акне

Поскольку морская соль обладает антибактериальными свойствами, то в отдельных случаях она поможет уменьшить высыпания. Однако прежде всего нужно принимать во внимание причину возникновения акне. Ведь иногда это могут быть нарушения работы организма и гормональные сбои, которые соли никогда не удастся наладить. Лечение акне только домашними средствами может быть опасным и ухудшить ситуацию. Поэтому перед самолечением проконсультируйтесь с дерматологом.



Домашний уход за кожей / Фото из инстаграма @majestyspleasure

Как использовать морскую соль в домашнем уходе

Морская соль является универсальным компонентом, поэтому из нее можно сделать немало косметических средств в домашних условиях. Ее можно использовать как спрей, мягкий отшелушивающий скраб или маску для лица. Для приготовления маски надо соль предварительно растворить в воде. Чтобы получить более эффективный результат, добавляйте в раствор соли другие полезные для кожи ингредиенты: сок алоэ вера, зеленый чай, лимонный сок, мед и другие. Если оставить маску долго на лице, то можно пересушить дерму, поэтому после 5 – 10 минут тщательно смывайте остатки соли с лица и наносите на него увлажняющий крем.