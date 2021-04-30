Вода является одним из главных источников энергии для человека, потому что наше тело на 70 процентов состоит из нее. Однако в результате ежедневной потери воды в большом количестве нарушаются базовые физиологические процессы в организме.

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Обезвоженная кожа: признаки причины, уход

Ежедневную потерю воды в организме нужно восстанавливать. Ведь этот дефицит будет влиять не только на вашу энергичность, но и на состояние кожи. Самый простой метод борьбы с обезвоженной дермой – это пить достаточное количество воды. Однако естественным образом воду из организма впитывают другие части тела, а то, что остается напоследок получает кожа. Этого объема достаточно для здоровья и сияния дермы.

Из-за этого впоследствии возникает ощущение стянутости, появляется шелушение, мелкие морщины, кожа теряет упругость. Именно эти признаки называют сигналами обезвоживания. Кожа может быть обезвоженной из-за скачков температуры, стресса, различных заболеваний.

Стоит знать, что обезвоженная дерма не всегда сухая. Такое состояние может быть, если у вас даже жирная или комбинированная кожа. Тогда вам следует прибегнуть к гидратации.

Вам пригодятся натуральные увлажнители. Например, гиалуроновая кислота, которая помогает коже повышать ее собственную способность к гидратации. Ведь 1 молекула гиалуроновой кислоты способна удерживать в себе до 1 000 молекул воды, чем в тоже время притягивает влагу к дерме изнутри. К процедурам гидратации косметологи относят биоревитализацию, которая предусматривает инъекционное введение высокомолекулярной гиалуроновой кислоты в глубокие слои эпидермиса.

Также нужно использовать увлажняющие средства, которые способствуют восстановлению кожи, укрепляют ее естественный барьер. Таким образом потеря влаги будет происходить медленнее. Для этого добавьте в свой ежедневный уход увлажняющие и питательные кремы, которые в своем составе будут содержать гиалуроновую кислоту, натуральные растительные масла и витаминные комплексы.