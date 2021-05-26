Парфюм действительно важно хранить правильно. Поэтому стоит узнать, где их держать точно нельзя.

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Как правильно хранить духи

Парфюм не следует хранить в помещении, где есть постоянный перепад температуры. Например, в ванной комнате или возле батареи. Чтобы ваш аромат не терял насыщенности, идеально хранить его при температуре 15 – 22 градусов тепла.

Влад Зварыч, глава Гильдии парфюмеров, советует держать духи в темном месте. Он объясняет это тем, что солнечные лучи активизируют химические процессы, из-за которых молекулы аромата меняются и разрушаются. По его словам, для перестрахования – кладите любимые духи в коробку.

Эксперт отмечает, что и в холодильнике хранить духи нельзя: холод приводит к изменению формулы запаха. В частности, даже другие продукты на полках холодильника смогут впитывать запах. Также не стоит забывать следить за герметичностью флакона с вашим ароматом.

Производитель духов Виктория Бредихина добавляет, что альтернативой трендовому парфюму может служить эфирное масло, если у вас нет аллергии на отдельные компоненты. Она говорит: "Если вы наносите неразведенное масло, то я бы рекомендовала не разбрызгивать его на кожу, а попытаться нанести на одежду или волосы, что непосредственно не контактирует с кожей и не вызывает раздражения".