Многие косметические бренды продолжают тестировать свою продукцию на животных. Это означает, что некоторый крем или другое бьюти-средство могут попасть в ваши руки ценой жизни не одного животного. Чтобы привлечь внимание к проблеме издевательств над лабораторными животными, зоозащитная организация Humane Society International выпустила короткометражный мультфильм о кролике Ральфе.

Ко Всемирному дню защиты лабораторных животных, который будет 24 апреля, Humane Society International создали мультик Save Ralph, который стремительно разлетелся по социальным сетям и заставил плакать едва ли не каждого, кто его видел. Организация собрала голливудский каст, чтобы рассказать о нечеловеческих тестирования косметики на животных на примере истории одного кролика Ральфа.

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Как тестирование косметики угрожает животным

Кролик Ральф выступил в роли нового спикера глобальной кампании по запрету тестирования косметики на животных. "Спаси Ральфа" – это короткометражный фильм с покадровой анимацией, в котором кролик Ральф голосом лауреата премии "Оскар" Тайка Вайтити дает интервью для документального фильма, когда он исполняет свои повседневные обязанности "тестера" в токсикологической лаборатории.

Save Ralph – напоминание всем, что животным до сих пор приходится страдать ради косметики. Пришло время запретить эту практику по всему миру. Сейчас у нас есть многочисленные надежные способы проверить безопасность продукции и без животных. То есть в наше время не осталось никаких оправданий издевательствам над такими Ральфами для испытания косметики или ее составляющих,

– говорит о кампании президент Humane Society International Джеффри Флокен.

This is a cool thing that is coming soon. If you don't watch it and love it then you hate animals and we can't be friends anymore.#SaveRalph pic.twitter.com/3oG2VqXr7o — Taika Waititi (@TaikaWaititi) March 27, 2021

Голливудские кинематографисты и звезды кино работали вместе с организацией Humane Society International. Им удалось создать трогательное анимационное видео. Таким образом, в мультфильме, кроме Тайка Вайтити, еще можно услышать голоса Рики Джервейса, Зака Эфрона, Оливии Манн, Пома Клементьева, Триши Гефлер и других. А студия Arch Model, основанная известным кукольником Энди Джентом, помогла воплотить идею. Также кампанию озвучили на французском, испанском, португальском и вьетнамском языках. Зрители из других стран могут посмотреть видео с субтитрами.

Режиссер и сценарист Спенсер Сассер, который снял Save Ralph, рассказал: "Когда мне представилась возможность создать новую кампанию для Humane Society International, я решил, что лучшим способом донести его послание будет покадровая анимация. Когда мы видим ужасную реальность лабораторных животных, мы порой просто не можем смотреть на экран. Я же надеюсь, что этот фильм донесет идею чуть деликатнее. Надеюсь, зрители полюбят кролика Ральфа и захотят защитить его и других таких, как он, чтобы мы смогли раз и навсегда запретить тестирование на животных". А кукольник и декоратор Энди Дженти добавил: "Красота анимации заключается в том, что так вы можете рассказать очень сложные истории, сделав их не столько страшными, сколько познавательными".



Кролик Ральф / Фото из инстаграма @save_ralph_oficial

Тема тестирования косметики на животных волнует зоозащитные организации уже давно. В 40 странах такую практику уже официально запретили. Однако в некоторых странах она возвращает утраченные позиции. В других частях света бессмысленные страдания и смерть тысячи животных ради выработки безопасной косметики до сих пор считают нормальным и законно продолжают это делать. Эта кампания имеет целью поддержать те запреты, которые уже якобы были приняты, и поспособствовать введению их во всех странах. Ведь существует пробел в законодательстве, который позволяет ссылаться на законы, касающиеся химической промышленности.

Трой Сейдл объясняет: "Легко может показаться, что корень зла – это компании. Но, по правде говоря, именно они являются важной частью решения проблемы. Менять надо законы. Такие лидеры индустрии как Lush, Unilever, L'Oreal, P & G и Avon сотрудничают с нами, чтобы создать эффективные запреты испытаний на животных в многочисленных странах с влиятельными рынками косметических товаров. А кролик Ральф будет нашим представителем, который поможет этим законам вступить в силу".

Как вы можете помочь лабораторным животным / Фото из инстаграма @save_ralph_oficial

Продолжительность мультфильма 3 минуты 53 секунды. За это время пушистый представитель успевает не только умилить каждого, но и рассказать о своих травмах и самочувствии, чем подтверждает, что тестирование косметики на животных – это издевательство над живыми существами.

Я – тестер, мой папа был тестером, моя мама, мои братья, мои сестры, мои дети, все тестеры. И все они умерли, выполняя свою работу,

– говорит кролик Ральф.

Смотрите мультфильм о тестировании косметики на животных: