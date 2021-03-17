Масло для тела может бороться с сухостью, увлажнять, а также удачно подчеркивать загар. Особенность средства это не так увлажняющие свойства, как способность создавать гидролипидный барьер на поверхности кожи и удерживать влагу. Чтобы получить максимальный эффект от использования масла для тела, стоит наносить его, используя полезный бьюти-лайфхак.

Дерматологи советуют применять средства с маслами миндаля, ши, жожоба и авокадо, поскольку они являются наиболее действенными. Нанесение масла для тела следует включить в свою рутину ухода за кожей.

Узнайте: Как использовать эфирные масла: 5 способов

Как наносить масло для тела, чтобы оно работало

Эксперты по вопросам красоты рекомендуют обладательницам очень сухой кожи использовать масло для тела ежедневно. Если у вас обычный сухой тип кожи, то чередуйте нанесение масла с другими увлажняющими средствами, которые имеют более легкую текстуру. С помощью одного бьюти-лайфхака, который будет эффективным для любого типа кожи, можно сделать уходовую рутину результативной – все масла для тела наносите на влажную кожу.

Масла обладают мощными свойствами, которые помогают удерживать влагу. Они работают так: буквально задерживают влагу внутри, не позволяют ей быстро испариться, образуя барьер, который предназначен для защиты кожи в течение всего дня.

Маслом следует намазывать тело сразу после душа. Перед этим слегка промокните кожу полотенцем, но оставьте ее влажной. Тогда специальное масло зафиксирует необходимое количество воды в верхних слоях эпителия, избавит вас от вероятности возникновения шелушения и раздражения дермы, и сделает ее сияющей, гладкой и нежной.