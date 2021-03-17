Олія для тіла може бореться зі сухістю, зволожує, а також вдало підкреслює засмагу. Особливістю засобу є не так зволожувальні властивості, як здатність створювати гідроліпідний бар'єр на поверхні шкіри і утримувати вологу. Аби отримати максимальний ефект від використання олії для тіла, варто наносити її, використовуючи корисний б'юті-лайфхак.

Дерматологи радять застосовувати засоби з оліями мигдалю, ши, жожоба і авокадо, бо вони є найбільш дієвими. Нанесення олії для тіла слід включити у свою рутину догляду за шкірою.

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Як наносити олію для тіла, щоб вона працювала

Експерти з питань краси рекомендують власницям дуже сухої шкіри використовувати олію для тіла щодня. Якщо у вас звичайний сухий тип шкіри, то чергуйте нанесення олії з іншими зволожувальними засобами, які мають більш легку текстуру. За допомогою одного б'юті-лайфхаку, який буде ефективним для будь-якого типу шкіри, можна зробити доглядову рутину результативнішою – всі олії для тіла наносіть на вологу шкіру.

Олії володіють потужними властивостями, які допомагають утримувати вологу. Вони працюють так: буквально затримують вологу всередині, не дозволяють їй швидко випаруватися, утворюючи бар'єр, який призначений для захисту шкіри протягом всього дня.

Олією слід намащувати тіло одразу після душу. Перед цим легенько промокніть шкіру рушником, але залишіть її вологою. Тоді спеціальна олія зафіксує необхідну кількість води у верхніх шарах епітелію, що позбавить вас від ймовірності виникнення лущення і подразнення дерми, та зробить її сяйливою, гладенькою і ніжною.