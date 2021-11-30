Нарисуйте это: 7 главных трендов зимнего маникюра 2021 – 2022

Маникюр – это важное довершение любого образа. Тренды в зимнем нейл-дизайне позволяют экспериментировать.

Каждый сезон имеет свои особенности нейл-арта. О 7 главных маникюрных тенденциях зимы должны знать все.

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Тренды в маникюре зимы 2021 – 2022

Натуральность

Тренд на натуральность становится частью жизни каждого. Если зимой вам даже не хочется выходить из дома, то попробуйте такой актуальный вариант маникюра.

Натуральное покрытие / Фото из инстаграма @thehotblend

Простота во всем

Зимой из моды не выходят минималистичные дизайны. Они удивляют своим стилем, универсальностью и элегантностью. Идеальный нейл-арт следующего сезона – это об изящной графике, аккуратных узорах, нежных рисунках и немного блестках.

Лаконичный маникюр / Фото из инстаграма @overglowedit

Перевернутый френч

Очередной усовершенствованный вариант французского маникюра оказался перевернутым. Чтобы создать "френч наоборот", необходимо выделить не кончик ногтя, а его основание, чтобы в результате получить своеобразное обрамление.

Оригинальный дизайн / Фото из инстаграма @nailsbyheathere

Гламур

Новогодние зимние праздники требуют соответствующего стиля в маникюре. Разнообразить минималистичный нейл-дизайн можно с помощью втирки, блесток, страз, металлических лаков, золота и серебра.

Шик и блеск / Фото из инстаграма @charsgelnails_

Оттенки настоящей леди

Прекрасной альтернативой сложному дизайну служит однотонный маникюр. Авторитетные нейл-мастера советуют обратить внимание на насыщенные оттенки – благородный винный, темно-синий, изумрудно-зеленый или чернильный. Помните, что пастельным оттенкам место в маникюре на теплый сезон.

Глубокие оттенки в тренде / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Абстрактный

Поклонницам невероятного нейл-арта нравится тренд на абстрактность. Смело экспериментируйте с геометрическими фигурами, необычными узорами, хаотическими линиями. Что касается цветов, то уместными будут как дерзкие яркие, так и нейтральные. Если нет идей, то начните с трендового negative space, оставив на ногтях непрорисованные участки.

Абстрактный маникюр / Фото с инстаграммы @charsgelnails_

Двойной френч

Для создания наиболее модного маникюра можно объединить две техники френча: акцент на кончике ногтя и на его основе. Двойное обрамление удачно дополнят глитерные закорючки, декор или матовый финиш.

Стильный французский маникюр / Фото из инстаграма @charsgelnails_