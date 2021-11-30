Нарисуйте это: 7 главных трендов зимнего маникюра 2021 – 2022
Источник:Cosmopolitan
Маникюр – это важное довершение любого образа. Тренды в зимнем нейл-дизайне позволяют экспериментировать.
Каждый сезон имеет свои особенности нейл-арта. О 7 главных маникюрных тенденциях зимы должны знать все.
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Тренды в маникюре зимы 2021 – 2022
Натуральность
Тренд на натуральность становится частью жизни каждого. Если зимой вам даже не хочется выходить из дома, то попробуйте такой актуальный вариант маникюра.
Натуральное покрытие / Фото из инстаграма @thehotblend
Простота во всем
Зимой из моды не выходят минималистичные дизайны. Они удивляют своим стилем, универсальностью и элегантностью. Идеальный нейл-арт следующего сезона – это об изящной графике, аккуратных узорах, нежных рисунках и немного блестках.
Лаконичный маникюр / Фото из инстаграма @overglowedit
Перевернутый френч
Очередной усовершенствованный вариант французского маникюра оказался перевернутым. Чтобы создать "френч наоборот", необходимо выделить не кончик ногтя, а его основание, чтобы в результате получить своеобразное обрамление.
Оригинальный дизайн / Фото из инстаграма @nailsbyheathere
Гламур
Новогодние зимние праздники требуют соответствующего стиля в маникюре. Разнообразить минималистичный нейл-дизайн можно с помощью втирки, блесток, страз, металлических лаков, золота и серебра.
Шик и блеск / Фото из инстаграма @charsgelnails_
Оттенки настоящей леди
Прекрасной альтернативой сложному дизайну служит однотонный маникюр. Авторитетные нейл-мастера советуют обратить внимание на насыщенные оттенки – благородный винный, темно-синий, изумрудно-зеленый или чернильный. Помните, что пастельным оттенкам место в маникюре на теплый сезон.
Глубокие оттенки в тренде / Фото из инстаграма @betina_goldstein
Абстрактный
Поклонницам невероятного нейл-арта нравится тренд на абстрактность. Смело экспериментируйте с геометрическими фигурами, необычными узорами, хаотическими линиями. Что касается цветов, то уместными будут как дерзкие яркие, так и нейтральные. Если нет идей, то начните с трендового negative space, оставив на ногтях непрорисованные участки.
Абстрактный маникюр / Фото с инстаграммы @charsgelnails_
Двойной френч
Для создания наиболее модного маникюра можно объединить две техники френча: акцент на кончике ногтя и на его основе. Двойное обрамление удачно дополнят глитерные закорючки, декор или матовый финиш.
Стильный французский маникюр / Фото из инстаграма @charsgelnails_