Маникюр с жемчугом, желтым золотом, бриллиантовой пыльцой – это модно. Особенно актуальным дизайн ногтей будет перед новогодними праздниками.

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"Драгоценный" нейл-арт ранее уже появлялся на подиумах модных шоу, но в этом сезоне он вернется и будет на пике популярности. Ведущие мастера маникюра отмечают, что актуальность тренда обусловлена тем, что он имеет очень эффектный вид и идеально дополняет праздничный образ.

Добавим, что ювелирные акценты на ногтях не отличаются практичностью, но вы всегда можете ограничиться лишь несколькими мелкими бисеринками или каплями золота на ногтевой пластине. Таким образом маникюр не потеряет свой первоочередной вид в течение 2 – 3 недель.

Если вы готовы в новом сезоне к бьюти-экспериментам, то начинайте со стильного маникюра. Вот несколько удачных вариаций на тему ювелирного нейл-дизайна от звездного мастера Бетины Гольдштейн, которые могут вас вдохновить.

Ювелирные мотивы в маникюре – эффектный нейл-тренд зимы 2021 – 2022



Маникюр с золотыми мотивами / Фото из инстаграма @betina_goldstein



Нежные и минималистичные жемчуженки на ногтях и пальцах / Фото из инстаграма @betina_goldstein



Гламурный нейл-дизайн с трендовыми акцентами / Фото из инстаграма @betina_goldstein



Цепочки – эффектное дополнение маникюра / Фото из инстаграма @betina_goldstein



Золотое покрытие ногтей будет модным зимой / Фото из инстаграма @betina_goldstein



Сияющий маникюр для праздничной вечеринки / Фото из инстаграма @betina_goldstein