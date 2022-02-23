Одним из неизменных трендов красоты в 2022 году остается чистая ухоженная кожа, которой нужно здоровое питание и физические активности. Кроме того, бьюти-инфлюенсеры призывают проявлять смелость в макияже, маникюре и прическах.

Больше о красоте Важный тренд: какими будут самые модные брови в этом сезоне

Главные бьюти-тренды 2022

Цветная подводка

Графические стрелки заменят классический образ cat eye. Поэтому следует вдохновляться примерами музыканток и моделей, рисующих длинные стрелки ярко-розового, зеленого или голубого цвета. Экспериментируйте с макияжем в стиле Твигги и стрелками во внутренних уголках глаз. Довершить мейк-ап можно помадой яркого оттенка или сбалансировать с помощью спокойного цвета, сохраняя акцент на глазах.

Трендовые стрелки / Фото из инстаграма @katiejanehughes

Много сияния

Эксперты предполагают, что в 2022 году на пике популярности будет так называемый dewy makeup, дословно – увлажненный макияж. Чтобы создать трендовый мейк-ап, нужно добавить сияние естественных оттенков на хорошо очищенную ухоженную кожу. Используйте блеск для губ, жидкие тени и хайлайтер. Чаще образ воспроизводят в серебристых и розовых оттенках.

Ухоженная кожа – в тренде / Фото из инстаграма @fentybeauty

Волосы в стиле Y2K

Поколение Z вернуло в моду "мишуру" для волос, или hair tinsel. Тиктокеры активно популяризируют этот тренд и тенденцию на технику штамповки, или так называемые "печати" для волос. Эффектные примеры причесок в стиле Y2K продемонстрировала Рианна в новой кампании Savage x Fenty и Дуа Липа.

Стильная прическа / Фото из инстаграма @graziaindia

Возвращение в 90-е

Карандаш для губ подойдет поклонницам темных оттенков. Именно в 90-х вокруг губ обводили карандашом на оттенок темнее помады. Чтобы получить сияющий финиш, завершите макияж прозрачным блеском поверх помады.

Эффектный макияж губ / Фото из инстаграма Шей Митчел

Инклюзивность

2021 год поразил расцветом бьюти-предложений для мужчин. В частности, звезды, идентифицирующие себя как мужчины, стали больше рассказывать о своих ритуалах красоты и выпускать собственные марки по уходу за кожей и линейки для маникюра. В этом году мода остается на косметику для всех.

Мейк-ап для всех / Фото из инстаграма @nikkietutorials

Зеленый цвет

Более ярким образ помогут сделать разные оттенки зеленого. Эксперты уверены, что тренд следует применять для макияжей и маникюра. Выбирайте естественные оттенки на глаза теней или подводки, или попробуйте маникюр с разными оттенками этого цвета.

Мода на зеленый цвет / Фото из инстаграма @nettart

Аппликации в маникюре

Мастера маникюра все чаще публикуют в соцсетях снимки ногтей с рисунками, слайдерами, 3D-эффектом, цветным френчем. Если вы давно хотели решиться на смелый нейл-дизайн, то сейчас идеальный момент.

Оригинальный маникюр / Фото из инстаграма @chummy.nails

Образ рок-звезды

Участники итальянской рок-группы Måneskin дарят миру не только музыку, но и примеры стильного имиджа. Один из его компонентов – макияж в стиле glam rock: со smokey eyes и небрежной с виду прической. После победы молодых итальянцев на Евровидении все неравнодушные пытались повторить звездный образ, и эта тенденция останется с нами в 2022-м.

Макияж в стиле рок-звезд / Фото из инстаграма Патрика Та

Стразы

Новый сезон популярного сериала "Эйфория" снова вернул в моду макияж со стразами и глитером, как у главных героинь. Кроме привычных серебристых страз, в своих образах визажисты часто используют жемчужины, звезды или цветочные украшения. Если у вас нет времени, чтобы клеить стразы, в качестве альтернативы подойдут жидкие тени с металлическими оттенками. Мейк-ап больше вечерний, его можно дополнить румянами и блеском для губ.

Гламурные акценты / Фото из инстаграма @colourpopcosmetics