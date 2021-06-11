Чтобы полностью перевоплотиться в выбранного героя, Таша дополняет красивые мейкапы различными париками. В частности, для бьюти-образа Круэллы она скрыла свои длинные локоны под черно-белым париком.
Больше о бьюти Макияж с белыми стрелками: как повторить смелый бьюти-тренд лета 2021
Интересно и то, что макияж по примеру популярного визажиста можно сделать и без большого ассортимента декоративной косметики. Для этого нужно 1 косметический продукт использовать в нескольких целях. Например: красная помада может заменить лайнер для создания стрелок, а восковые карандаши следует использовать для рисования креативного арта на лице.
Не с каждым мейкапом, который показывает Таша, можно пойти на работу или на свидание (хотя есть и такие примеры). Зато на тематической вечеринке или по другому особому случаю ваш бьюти-образ превзойдет все остальные. Вдохновляйтесь идеями из подборки, приведенными ниже.
Креативные идеи для макияжа
Непревзойденный макияж в стиле Дамиано Давида, вокалиста группы Måneskin, победившей на Евровидении-2021
Стильное воспроизведение главной злодейки Disney – Круэллы де Виль
Космическая идея для макияжа
Макияж вдохновленный мультфильмом Hello Kitty
Максимум ледового эффекта, как в замке Снежной королевы
Мейкап, который не каждый отважится повторить
Не макияж, а настоящий коралловый риф
Минималистично и очаровательно: макияж, который никого не оставит равнодушным
Розовые оттенки, кокетливый взгляд, максимум блеска и гламура
Солнечный бьюти-образ с трендовыми белыми стрелками