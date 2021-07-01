Узор лета: нейл-эксперты назвали актуальный тренд в маникюре 2021 – яркие фото

На индустрию красоты значительное влияние оказывают трендсеттеры. Поэтому авторитетные и модные нейл-эксперты назвали тренд в маникюре, который будет особенно популярным летом 2021. Дизайн ногтей именно с таким узором завоевал расположение модниц из разных стран мира.

Основательница престижного монреальского маникюрного салона Le Manoir, Эмили Санскартье советует во второй половине лета обратить внимание на узор тай-дай и повторить его на своих ногтях. Ранее такая техника была популярна в макияже, а теперь еще и в маникюре.

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Актуальный тренд в маникюре на лето 2021

В издании Hypebae отмечают: "Тай-дай – тенденция из 70-х годов, резко вернулась в моду несколько сезонов назад, и продолжает оставаться популярной. Теперь и в нейл-арте".

Авторитетные мастера маникюра убеждены, что нейл-дизайн в стиле тай-дай снова стал популярным благодаря своей универсальности. Ведь такой маникюр имеет эффектный вид, который не мешает ненавязчиво подойди к любому стилю и аутфиту.

Идеи от звездных нейл-мастеров, которыми они делятся на своих инстаграм-страницах могут вдохновить вас на создание трендового узора на ногтях. Выбирайте то, что вам больше нравится.