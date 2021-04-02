Принт тай-дай был популярным в 70-х и 90-х. Тогда модницы со всего мира воспроизводили его на одежде или в макияже. Весной 2021 тренд возвращается и становится одним из самых трендовых и оригинальных узоров для маникюра.

Основательница и генеральный директор компании лаков для ногтей Olive & June, Сара Гибсон Таттл объясняет, что маникюр в стиле тай-дай актуален, потому что каждый человек может сделать его уникальным. В частности, такой дизайн на ногтях легко повторить в домашних условиях.

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Маникюр для смелых и ярких: как сделать тай-дай на ногтях дома

Эксперт в индустрии маникюра Сара рассказывает: "Тай-дай не только вызывает ностальгию, но и добавляет уникальности каждому маникюру, потому что вы получаете свой особый индивидуальный принт. Людям нравится экспериментировать со своими ногтями, и нет необходимости выбирать только один цвет – идеальный вариант, когда вы не можете определиться с оттенком лака".

Сара Гибсон Таттл также советует "приглушить" психоделический принт использованием пастельных тонов, если яркие оттенки – это для вас слишком. Чтобы маникюр получился трендовым, следует аккуратно прирабатывать нежный узор на каждом ногте, применяя несколько однотонных лаков. Можно комбинировать цвета только на кончиках ногтей, чтобы получить более утонченный эффект.

Как сделать маникюр тай-дай в домашних условиях

На первый взгляд дизайн ногтей в стиле тай-дай может показаться очень сложным, который невозможно сделать своими руками. Однако первым делом вам нужно подготовить 3 цвета лака для ногтей, липкую ленту, небольшую емкость с водой и зубочистки. Тогда переходите непосредственно к процессу, который не так сложен.

Нарисуйте однотонным цветом лака все ногти. Он будет служить основой, до полного высыхания которой нужно подождать.

Затем налепите на кожу вокруг ногтя специальную ленту, чтобы избежать загрязнения на руках.

Теперь самое важное: возьмите выбранные лаки и добавьте по несколько капель каждого в центр вашего сосуда с водой. Чтобы создать красивый узор, проводите легонько линии зубочисткой.

Опускайте по одному ногтю в центр цветного образования. Вынимайте руку из воды лишь тогда, когда убедитесь, что ноготь полностью покрыт, а на поверхности воды больше нет лака.

Для каждого последующего ногтя придется создавать ванночку заново.

Смотрите видео, как сделать маникюру с принтом тай-дай: