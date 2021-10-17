Осенью в моду вернулись темные оттенки лака для ногтей. Следующей бьюти-новостью стала тенденция на еще один оттенок – Bottega green. Ведущих мастеров маникюра вдохновил цвет знаменитой сумки The Chain Cassette итальянского модного бренда Bottega Veneta.

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Неожиданный оттенок в маникюре, который стал новым осенним трендом

Дженни Лонгворт отметила, что ультразеленый оттенок лишь набирает популярность. В ближайшее время его можно будет увидеть едва ли не у всех трендсеттеров.

Звездная нейл-мастер рассказала: "В этом сезоне настоящим мастхевом нейл-образа стал Bottega green. Этот оттенок очень практичен, ведь он подходит под все оттенки кожи и добавляет игривости любому наряду. Минималистичный дизайн также доминирует в тенденциях нейл-арта. Это может быть негативное пространство и деликатные детали, френч или абстрактные линии".

Лонгворт советует не ограничиваться лишь яркой вариацией зеленого цвета. Вдохновляться и рисовать ногти также можно другими стильными оттенками зеленого. Среди них: фисташковый, алоэ, хвойно-зеленый или насыщенный оливковый.

Обратите внимание на несколько модных идей маникюр в оттенке Bottega green.



Красивый оттенок на ногтях / Фото из инстаграма Дженни Лонгворт



Модный маникюр / Фото из инстаграма @officialtribeprotools



Однотонное покрытие ногтей / Фото из инстаграма @emmasheawardrobe



Минималистичный нейл-дизайн / Фото из инстаграма @anouknailedit



Трендовый и интересный нейл-арт / Фото из инстаграма @itsgrlnails



Зеленый оттенок для маникюра / Фото из инстаграма @stylegator