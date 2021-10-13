Смешные, страшные, замысловатые, тыквы, привидения, паутины, содранные ногти – вариантов маникюра на Хэллоуин множество. Важно выбирать лак в модных оттенках и не преувеличивать с нейл-артом, так как стиль "чем больше, тем лучше" больше не в тренде.

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Напомним, что осенью наиболее популярными цветами в маникюре являются: черный – для придания образу бунтарского шика, насыщенный бутылочно-зеленый подходит для любого тона кожи, терракотовый – вместо классического красного, ягодный – в сочетании с уютными аутфитами, а также в этом сезоне стоит покрывать ногти оттенками яркой горчицы, мокко, красного каштана, чернильного королевского блюза, металлика и нейтральными тонами. О банальных листочках, мотивах вязаной одежды и других осенних клише на ногтях – забудьте.

В 2021 приятно удивляет тенденция на универсальность и нестандартный подход в маникюре. Например, нейл-дизайн для Хеллоуина не следует делать с накладными ногтевыми пластинами, массивными стразами, 3D-аппликациями. Так как таким образом можно значительно ухудшить состояние своих натуральных ногтей. Потому в этом году отходим от стандартов.

Конечно, вам может понадобиться специальное эпатажное покрытие ногтей для конкретного образа. Но сначала предлагаем вдохновиться современными модными идеями маникюра для жуткого праздника духов от ведущих нейл-мастеров.

Модный маникюр на Хэллоуин: универсальные и современные идеи



Глаз, который следит за всеми / Фото из инстаграма @amyle.nails



Минималистичный маникюр на Хэллоуин / Фото из инстаграма @amyle.nails



Черное адское пламя / Фото из инстаграма @amyle.nails



Хэллоуин без тыкв – не настоящий Хэллоуин / Фото из инстаграма @amyle.nails



Трендовый маникюр с уместным 3D дизайном / Фото из инстаграма @betina_goldstein



Немножко крови не повредит / Фото из инстаграма @betina_goldstein



Дружелюбные призраки / Фото из инстаграма @heluviee



Для поклонников хоррора / Фото из инстаграма @noellefuyunails



Маникюр на Хэллоуин в стиле сериала "Игра в кальмара" / Фото из инстаграма @manicure._wow​



Красный так и манит / Фото из инстаграма @heluviee



Черные ногти с блестящим акцентом и ничего лишнего / Фото из инстаграма @amyle.nails



Трендовые мотивы этого сезона / Фото из инстаграма @amyle.nails



Осенние цвета, сдержанный дизайн, эффектный вид / Фото из инстаграма @asos



Октябрьская ночь / Фото из инстаграма @amyytran

Гламурный маникюр / Видео из инстаграма @betina_goldstein