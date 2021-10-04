Как ниточки: Белла Хадид возвращает в моду забытый бьюти-тренд – эффектные фото

Знаменитая модель Белла Хадид является образцом красоты и женственности для многих. На модных показах и фотосессиях звезда демонстрирует оригинальные бьюти-тренды, которые впоследствии повторяют во всем мире. Таким образом благодаря 24-летней модели вновь актуальными могут стать тонкие брови-ниточки.

В последнее время наиболее трендовыми считали широкие и густые брови, и все старались их отращивать. Однако Белла Хадид всегда была поклонницей тонких изогнутых бровей, а теперь за ней начали повторять забытый бьюти-тренд из 90-х.

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Белла Хадид возвращает в моду тонкие брови

Google LookFantastic проанализировали наиболее популярные запросы на тему красоты. Аналитики обнаружили, что skinny brows (тонкие брови) заняли 3 место после еще 2 ретро-трендов – коричневого блеска для губ и густого черного лайнера для глаз.

В интервью для Harper's Bazaar арт-директор MAC Терри Барбер прокомментировал бьюти-тенденцию из прошлого: "Возвращение тонких бровей – хорошая тенденция. Она говорит о том, что одинаковые густые и широкие "инста-брови" не могут подходить всем без исключения. Тонкие брови могут выглядеть элегантно, придавая взгляду особое очарование и отсылая к образам звезд ранних 90-х – юной Кейт Мосс или Дрю Бэрримор".

Несколько лет назад Кара Делевинь начала тренд на густые "лохматые" брови. Зато в этом году каждая неделя моды удивляла бьюти-образами моделей, в частности макияжем ушей и тонкими прямыми бровями.

Тренды в индустрии красоты – циклические, а также могут прекрасно сосуществовать. Если вы обладательница густых и широких бровей от природы, то ведущие визажисты не советуют повторять бьюти-эксперимент с "бровями-ниточками". Ведь завтра они уже могут стать менее популярными. Однако, если у вас брови тонкие, как у Беллы Хадид, тогда стоит научиться их любить такими, какими они есть. Звездная модель вдохновляет своим примером.



Тонкие стильные брови Беллы Хадид / Фото из инстаграма модели



Возвращение бьюти-тенденции 90-х / Фото из инстаграма Беллы Хадид



Белла Хадид выглядит красиво с тонкими бровями / Фото из инстаграма модели