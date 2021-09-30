Бьюти-образ Cardi B создавала таким, чтобы он гармонировал с ее оригинальным нарядом. Певица для Недели моды в Париже выбрала красное длинное платье с блестками и драгоценными камнями, перчатки и большую бархатную накидку, которая выглядит как большой головной убор с перьями.

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Cardi B налепила на брови самоцветы и сделала пирсинг

Звездная визажистка Эрика Ла Перл работала над макияжем Cardi B. Для мейкапа она использовала косметику бьюти-бренда Pat McGrath. Мастер макияжа сделала идеальный тон кожи на лице рэперши, прибегла к контурингу, нарисовала губы нюдовым блеском.

Касательно гламурного макияжа глаз Cardi B, то Эрика Ла Перл сделала smokey eyes матовыми тенями и подчеркнула взгляд черным карандашом, в частности прорисовала линии роста нижних век. Чтобы глаза визуально имели более выразительный взгляд, визажистка наклеила длинные и черные искусственные ресницы на верхние веки.

Изюминкой мейкапа стали брови, украшенные рубиново-красными камнями, чтобы соответствовать драгоценностям на лифе платья. Диско-брови были трендовыми в этом году, а Cardi B предложила еще более оригинальную интерпретацию тенденции. Кроме нестандартного оформления бровей, рэперша дополнила бьюти-образ настоящим или очень реалистично поддельным пирсингом – левая бровь звезды пронизана серебряным кольцом. Напомним, что в прошлом Cardi B любила пирсинг, поэтому она легко могла решиться и на этот.

Над прической для Парижской недели моды для Cardi B колдовал hair-стилист JStayReady. Прежде чем работать с волосами, мастер предоставил ему светлого бельевого оттенка, а затем сформировал пряди в высокую фактурную прическу с драматическими четкими волнами. Такая укладка добавила классического элемента в образ американской рэперши, чем сбалансировала все.



Эпатажная Cardi B / Фото из инстаграма рэперши



Бьюти-образ Cardi B для показа Thierry Mugler: Couturissime / Фото из инстаграма Эрики Ла Перл



Невероятно смелое и модное оформление бровей / Фото Getty Images

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