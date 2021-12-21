Нюд, локоны и пучок: идеальные образы на каждый день от Селены Гомес и Хлои Кардашян

Трендсеттеры часто делятся на своих инстаграм-страницах идеями для макияжа и причесок. Если вы хотите сделать модный и красивый бьюти-образ на каждый день, то вдохновляйтесь примерами Селены Гомес и Хлои Кардашян.

Нежная брюнетка и эффектная блондинка – такие разные, но одинаково привлекательные образы продемонстрировали знаменитые американские красавицы. Певица и актриса Селена выбрала мейк-ап в коричневых оттенках и низкий, гладко зачесанный пучок для повседневной жизни, а телезвезда и бизнесвумен Хлои показала объемные локоны в сочетании с нюдовым макияжем.

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Идеальные бьюти-образы на каждый день

Визажистка Синтия Ди Мео для создания макияжа Селены Гомес использовала косметику бьюти-бренда певицы – Rare Beauty. Мастерица сделала акцент на губах с помощью помады Lip Soufflé Matte Lip Cream Duo из лимитированной коллекции Rare Beauty. Чтобы сделать дымчатый макияж глаз в коричневых оттенках, Синтии также понадобились некоторые косметические продукты из новой весенней бьюти-коллекции Селены.

Идеальный тон кожи, подчеркнутые скулы, стильно зачесанные брови, четко очерченный контур губ и смоки-айс с затемненными внешними уголками и сияющим пигментом на веках имеют гармоничный вид. Селена решила дополнить дневной макияж низким пучком, который является одной из самых трендовых причесок года.



Идея дневного макияжа от Селены Гомес / Фото из инстаграма певицы

Над бьюти-образом Хлои Кардашян работали звездная визажистка Мэри Филлипс, колористка Трейси Каннингем и hair-стилист Эндрю Фитцсимонс. Прежде всего мастера обновили "блонд" звезды техникой балаяж и с использованием средств Olaplex.

На своей странице в инстаграме Эндрю рассказал, что кудри всегда были его самой любимой текстурой волос. Поэтому помочь Хлои Кардашян получить ее естественную текстуру шевелюры было чрезвычайно особым заданием для него как для парикмахера.

Эффектный вид трендсеттерши мастера довершили модным нюдовим макияжем: легкий тон, естественное скульптурирование лица, легкие оттенки на губах и веках, а также длинные ресницы, накрашенные черной тушью, и темно-коричневые брови.



Хлои Кардашян со стильным макияжем / Фото из инстаграма звезды



Нюдовий мейк-ап никогда не выйдет из моды / Фото из инстаграма Хлои Кардашян



Эффектная укладка и естественная текстура волос / Фото из инстаграма Хлои Кардашян

Смело повторяйте звездный макияж, отправляйтесь на работу или на прогулку и получайте множество восторженных взглядов и комплиментов от окружающих.