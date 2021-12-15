Идеальный тон – это залог красивого и стойкого макияжа. Поэтому мастера мейкапа, среди постоянных клиентов которых есть Бейонсе, Шер, Рианна, Гвинет Пэлтроу и другие, поделились своими секретными техниками.

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Как достичь идеального тона на любой коже

Широкие поры

Скотт Барнса известен работой с такими звездами, как Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон, Ким Кардашьян. Также он является одним из главных мастеров команды Дженнифер Лопес. Визажист часто работает с жирной проблемной кожей. Поэтому, чтобы "стянуть поры" и деликатно осветлить постакне, он использует простую аптечную "болтушку" со спиртом.



Как должен выглядеть идеальный тон на лице / Фото из инстаграма @scottbarnescosmetics

Рецепт идеальной кожи

Нью-йоркский визажист Тайрон Макхаузен создает макияж для актрис Джессики Чейстен, Аманды Сейфрид, Дакоты Фэннинг, а также для певицы Рианны. Во время работы с тональными основами мастер исключительно использует только аэрограф. По его словам, такая техника нанесения обеспечивает гладкую и ровную кожу, а также феноменальную стойкость тона на весь день. В частности, аэрограф помогает достичь эффекта ретуши в режиме реального времени.



Секретные методы макияжа / Фото из Instagram @tyronmachhausen

Работа с кожей вокруг глаз

Визажист Анна Карташова отмечает, что наиболее распространенным явлением являются не только недостатки при нанесении тона, но и проблемы с рельефом кожи. "Во время работы с отеками под глазами и морщинами я использую специальный гель для участка вокруг глаз. Неважно, сколько вам лет, это средство убирает любой рельеф на довольно длительное время, после чего я наношу тон аэрографом, достигаю натурального результата и безупречной гладкой кожи", – делится бьюти-секретами Анна.