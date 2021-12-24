Новогодний френч: 15 идей модного маникюра на любую длину ногтей

Оригинальный френч остается трендом вне времени. Поэтому новогодний образ можно удачно довершить именно таким универсальным маникюром.

Выбрать новогодний нейл-дизайн – не легкая задача. Пригодятся подборки модных идей от звездных мастеров маникюра: Бетины Гольдштейн, Тома Бачика, Мишель Хамфри, Гарриета Уэстморленда, Ханг Нгуен.

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Новогодний французский маникюр

Стоит позаботиться, чтобы маникюр для празднования Нового года был безупречным. Попробуйте экспериментировать с различными стилями френча: сияющий, изысканный, нежный, минималистичный.

Нейл-стилист Мо Чин является очень популярной. Она украшает ногти многих знаменитостей, в частности Бейонсе и Билли Айлиш. Мастерица отмечает: "Французский маникюр всегда в моде. Он не обязательно должен быть розового и белого цвета. Используйте ваши любимые цветовые комбинации, экспериментируйте с топом – например, сочетайте глянцевое покрытие с матовым кончиком, или наоборот".

Попробуйте розовые, синие и даже неоновые зеленые оттенки, сочетайте разные тона одного цвета или даже нескольких. Французский маникюр можно создать матовым или добавить блеска. Для этого вам понадобятся лаки с едва заметным шиммером или крупным глиттером. Насчет принта – смело экспериментируйте.

Всегда естественно смотрится декор на прозрачном фоне в трендовом стиле "голые" ногти или на нейтральных оттенках. Например, стоит обратить внимание на аккуратные стразы у основания или на кончике ногтя. Также красивый эффект будет иметь обрамление мерцающим глиттером – позвольте себе фантазировать. Ведь трендовый французский маникюр станет идеальным решением для праздничной вечеринки по случаю Нового года.

Френч для Нового года / Фото из инстаграма