Следующий год поразит актуальностью более изысканного и менее экстравагантного нейл-арта. Если в 2021 году звездные маникюристы единогласно призывали создавать нестандартный дизайн на ногтях, использовать яркие оттенки, то новые тенденции чтут элегантные варианты маникюра и нежные тона.

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На пике популярности снова будет френч, но в усовершенствованном формате. Ведущие нейл-мастера советуют попробовать разные цвета для френча, а также лишними не будут эксперименты с гармоническими дуэтами – например, сочетание полупрозрачной розовой базы с персиковой линией вместо классической белой полоски.

Неожиданным стал тренд на матовое покрытие. Чтобы маникюр был моден, следует использовать мягкие пастельные оттенки лаков. Они красиво интегрируются в радужный дизайн, когда мастер комбинирует несколько разных оттенков в одной цветовой гамме.

Ведущие мастера маникюра рассказали подробнее о главных нейл-трендах, которые нас ждут в 2022 году.

Главные тренды в маникюре 2022

Оригинальный френч

Нейл-стилистка Мо Чин очень популярна. Она украшает ногти многих знаменитостей, в частности, Бейонсе и Билли Айлиш. Мастер отмечает: "Французский маникюр всегда в моде. Он не обязательно должен быть розового и белого цвета. Используйте ваши любимые цветовые комбинации, экспериментируйте с топом – например, совмещайте глянцевое покрытие с матовым кончиком, или наоборот".



Модный французский маникюр / Фото из инстаграма @kaitmosh



Модный французский маникюр / Фото из инстаграма @kaitmosh



Модный французский маникюр / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Матовое покрытие

Звездный мастер маникюра Кайт Мош рекомендует: "Матовое покрытие придает другую текстуру, не усложняя визуально маникюр. Тенденции становятся проще, а матовый финиш делает любой цвет интереснее. Попробуйте непрозрачный нюд и пастельные оттенки. Они выглядят роскошно."



Матовые ногти будут в тренде / Фото из инстаграма @zipi.beautyboutique​



Матовые ногти будут в тренде / Фото из инстаграма @zipi.beautyboutique​



Матовые ногти будут в тренде / Фото из инстаграма @zipi.beautyboutique​

3D-дизайн

"С развитием ногтевых технологий последней тенденцией является объемный маникюр. Создать 3D-дизайн можно с помощью специального геля. Таким образом, можно подчеркнуть индивидуальность. 3D-дизайн выглядит очень круто и сейчас очень популярен в Корее и Японии", – рассказывает одна из авторитетный нейл-мастер, британка Мишель Гамфри, которая сотрудничает с певицами Дуа Липой и Адель.



Эффектный и стильный 3D-маникюр / Фото из инстаграммы @nailsbymh



Эффектный и стильный 3D-маникюр / Фото из инстаграма @ohmynailsnyc



Эффектный и стильный 3D-маникюр / Фото из инстаграма @ohmynailsnyc