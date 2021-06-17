Чистота средств в косметичке – это залог здоровой и красивой кожи. Если вы делитесь своей косметикой, то нужно быть более осторожными и еще тщательнее очищать бьюти-средства.

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Нужно ли дезинфицировать косметические средства

Амеш Адаля, старший научный работник Центра здравоохранения Johns Hopkins Bloomberg School, говорит: "Я советую убедиться, что после того, как вы одолжили другим свои средства для макияжа, то вытерли поверхность, к которой они касались". Также он отмечает, что точно нельзя одалживать косметику людям, которые в настоящее время активно болеют. Если к поверхности косметики кто-то прикоснулся тогда сразу целесообразно обеззаразить ее после этого.

Коронавирус может жить на поверхностях в течение различных периодов времени. Все зависит от материала поверхности. По этой причине было бы полезно санировать наружные поверхности контейнеров для макияжа,

– добавляет Нада Эльбулук, клинический доцент дерматологии Keck Medicine of USC.

Косметический химик Джинджер Кинг также солидарна со своими коллегами. Она советует дезинфицировать все. Ведь неплохая идея перестраховаться, чем потом сожалеть. Также она отмечает, что не стоит брать в привычку делиться своей косметикой.



Поверхность косметики быстро загрязняется / Фото Pexels

Как проводить санитарную обработку косметики

Независимо от того, касаются ли к вашим бьюти-продуктам другие руки, кроме ваших, или вы просто хотите поддерживать чистоту в косметические, воспользуйтесь эффективными способами дезинфекции.

Спирт можно использовать как дезинфицирующее средство. Он испаряется, поэтому не будет мешать текстуре продукта,

– говорит Джинджер Кинг.

Важно дезинфицировать косметику сразу на прилавке в магазине, ведь ею до вас пользовалось уже много людей. Однако, если вы покупаете продукцию в безвоздушной упаковке или без экспозиции, то не стоит беспокоиться о чистоте средств. В таком случае большинство косметических продуктов прошли микротехнические испытания, что обеспечивает отсутствие роста микробиомы.



Как очищать косметику / Фото Pexels

Касательно собственной косметики, то вам следует использовать дезинфицирующие салфетки на основе алкоголя. В частности, особенно тщательно и часто нужно очищать кисти для создания макияжа – минимум 1 раз в неделю. Если вы наносите мейк-ап только пальцами, то убедитесь в чистоте своих рук.