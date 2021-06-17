Чистота засобів у косметичці – це запорука здорової і красивої шкіри. Якщо ви ділитеся своєю косметикою, то потрібно бути більш обережними і ще ретельніше очищувати б'юті-засоби.

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Чи потрібно дезінфікувати косметичні засоби

Амеш Адаля, старший науковий робітник Центру охорони здоров'я Johns Hopkins Bloomberg School, каже: "Я раджу переконатися, що після того, як ви дозволили іншим позичити свої засоби для макіяжу, то витерли поверхні, до яких вони торкалися". Також він зазначає, що точно не можна позичати косметику людям, які в цей час активно хворіють. Якщо до поверхні косметики хтось доторкнувся, тоді одразу доцільно знезаразити її після цього.

Коронавірус може жити на поверхнях протягом різних періодів часу. Все залежить від матеріалу поверхні. З цієї причини було б корисно санірувати зовнішні поверхні контейнерів для макіяжу,

– додає Нада Ельбулук, клінічна доцентка дерматології Keck Medicine of USC.

Косметична хімікиня Джинджер Кінг також солідарна зі своїми колегами. Вона радить дезінфікувати все. Адже непогана ідея перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Також вона наголошує, що не варто брати за звичку ділитися своєю косметикою.



Поверхня косметики швидко забруднюється / Фото Pexels

Як проводити санітарну обробку косметики

Незалежно від того, чи до ваших б'юті-продуктів торкаються інші руки, крім ваших, чи ви просто хочете підтримувати чистоту в косметичні, скористайтеся ефективними способами дезінфікування.

Спирт можна використовувати як дезінфікуючий засіб. Він випаровується, тому не буде заважати текстурі продукту,

– говорить Джинджер Кінг.

Важливо дезінфікувати косметику одразу на прилавку в магазині, адже ними до вас користувалися вже багато людей. Проте, якщо ви купуєте продукцію в безповітряному пакованні або без експозиції, то не варто турбуватися про чистоту засобів. У такому випадку більшість косметичних продуктів пройшли мікротехнічне випробування, що забезпечує відсутність росту мікробіомів.



Як очищувати косметику / Фото Pexels

Щодо власної косметики, то вам слід використовувати дезінфікуючі серветки на основі алкоголю. Зокрема, особливо ретельно і часто потрібно очищувати пензлі для створення макіяжу – мінімум 1 раз на тиждень. Якщо ви наносите мейк-ап лише пальцями, то переконайтеся у чистоті своїх рук.