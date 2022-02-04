Потрясающий объем, буйные кудри и смелые начес носили знаменитые трендсеттеры прошлого. В этом году селебрити, модели на подиумах и звездные стилисты успели повторить красивые прически в стиле гламур и бунтарства.

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5 модных укладок из 70-х

Начес

С помощью тренда из прошлого даже обладательницы тонких волос могут создавать объемные укладки. Предварительно подготовьте браш и стайлинговые средства.

Трендовая прическа / Фото с инстаграма @matildadjerf

Афрокудри

Природная текстура волос является частью "бума" натуральности в индустрии красоты. Однако если вам не повезло, как Зендеи, иметь эффектные кудри от природы, то укладку в стиле афро можно сделать специальной тонкой конусной плойкой.

Стильные кудри / Фото с инстаграма Зендеи

Плетение в стиле хиппи

В 70-х актуальными остались бьюти-образы по хипстерским мотивам. В наше время можно сделать плетение, вдохновившись примером Джиджи Хадид, чтобы выглядеть модно и почтить прошлую эпоху.

Романтическое плетение / Фото с инстаграма Джиджи Хадид

Голливудский объем

Вечная классика родом с 1970 года. Гламурный объем, который мы привыкли видеть на волосах селебрити, может повторить каждая модница в домашних условиях.

Невероятная укладка / Фото с инстаграма @couturekulten

Пышный боб

В этом случае не все так просто. Ведь придется значительно укоротить пряди. Однако идеальный результат того стоит.

Гламурная стрижка / Фото с инстаграма @hungvanngo