Цветной контур французского маникюра – новый летний нейл-тренд 2021, который сможет освежить любой образ. Такой вариант маникюра сочетает в себе несколько стилей: простоту и минимализм, веселость и необычность.

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Современный модный нейл-дизайн этим летом нужно создавать с соблюдением определенных правил. Первым делом важно сохранить основу ногтя нейтрально, ведь акцент нужно сделать на кончике. Существенное отличие обновленного френча от классического в том, что вместо белой полоски на кончике ногтя надо сделать иллюзию контура, обрамляя лак вокруг него.

Дизайн будет правильным, если в результате вы получите интересный графический узор. Его можно рисовать разными цветами – от нейтральных белого и черного до любых ярких оттенков.

Трендовые идеи для контурного французского маникюра из инстаграма

Двойной контурный френч: нейл-дизайн от Amber JH Nails в сине-голубом оттенке

Контурный французский маникюр на ногтях миндалевидной формы с различными яркими акцентами

Тонкие графические линии для придания особого шика квадратным ногтям

Классика и дерзость: контурный френч с черным лаком

Оригинальный французский контурный маникюр для отдыха у бассейна с коктейлем в руках