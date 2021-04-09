Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассекретила, как ухаживает за кожей лица. Женщина отметила, что она воспринимает себя такой, какая есть, и не пытается исправить недостатки с помощью инъекций красоты.

Знаменитости часто прибегают к различным косметологическим процедурам, которые помогают избавиться от морщин или исправить другие недостатки. Но есть и поклонницы натуральной красоты. К ним относится Ольга Фреймут.

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Ольга Фреймут об уходе за лицом

В заметке, которую ведущая распространила на личной странице в инстаграме, она отметила, что быть красивой – невозможно. А все потому, что у каждого свое видение красоты. Однако каждой женщине точно удастся быть ухоженной, если приложить к этому усилия.

Ольга вспомнила, когда она в студенческие годы возвращалась с дискотеки, мама спрашивала ее не о том, как прошел вечер, а не забыла ли она смыть макияж.

Радикальное вмешательство во внешность можно себе и не простить. Легче уколоть что-то и залить морщины, словно их и не было. Но труднее ежедневно питать лицо,

– заметила в публикации Фреймут.

Знаменитость добавила, что намерения на ее лицо такие:

пить много воды;

высыпаться;

не засорять сердце обидами и гневом.

Довериться природе – стареть. Ой, взрослеть с достоинством,

– отметила Ольга.



Ольга Фреймут об уходе за лицом / Фото из инстаграма Ольги Фреймут