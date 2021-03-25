Пилинг весной: можно ли его делать и какие есть противопоказания
Процедура пилинга уже давно является одной из самых востребованных среди клиентов в кабинете косметолога. Впрочем, многие женщины колеблются, стоит ли ее делать весной, ведь солнце становится более активным, а лицо – более уязвимым. Профессиональный косметолог ответила на несколько самых распространенных вопросов.
Источник:"Сегодня"
Косметолог Юлия Евсюкова поделилась, что пилинговые процедуры могут еще больше усилить пигментацию, если игнорировать советы специалиста, поэтому перед тем, как решиться на пилинг – обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
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Что такое пилинг лица?Это процедура, во время которой косметолог удаляет ороговевшие слои эпидермиса, то есть верхнего слоя кожи. Вследствие этого верхний слой дермы убирается, а регенерация кожи улучшается. Поэтому кожа омолаживается, становится гладкой и сияющей, в ней улучшается кровообращение и разглаживаются морщины. Часто пилинг лица еще называют "химическим" и "косметическим".
Можно ли делать пилинг весной?
Многие клиенты подвергаются сомнению относительно весеннего пилинга, поскольку за окном все больше греет солнце и пигментация кожи может усиливаться. И поэтому, чтобы ее еще больше не провоцировать, клиенты часто выбирают другие процедуры.
Но косметолог Евсюкова убеждена, что современная косметология предлагает немало других пилингов, которые используются для поддержки и оздоровления кожи круглый год. Главное – это выбрать процедуру и косметологические средства, подходящие именно вашему типу кожи, и учесть все индивидуальные особенности.
Весенний пилинг: что надо знать / Фото Pexels
Кому не стоит делать весенний пилинг
- Людям с усиленной пигментацией кожи лучше всего делать пилинги с ноября по март, когда солнце наименее активно.
- Так человек избежит аллергии на солнце и других реакций.
- Обычно нарушение пигментации кожи может быть вызвано проблемами со здоровьем, гормональным дисбалансом и возрастными изменениями.
- Поэтому в некоторых случаях клиентам назначают предпилинговую подготовку – процедуры химического пилинга гликолевой или ретиноловой кислотой. Но здесь необходима консультация специалиста.
Косметолог также добавила, что если вдруг вы собираетесь в отпуск на море, то на процедуру по пилингу стоит прийти не менее чем за 2-3 недели. Поскольку на вашей коже под действием солнца может появиться сильная пигментация и отпуск будет безнадежно испорчен.
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