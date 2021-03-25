Процедура пилинга уже давно является одной из самых востребованных среди клиентов в кабинете косметолога. Впрочем, многие женщины колеблются, стоит ли ее делать весной, ведь солнце становится более активным, а лицо – более уязвимым. Профессиональный косметолог ответила на несколько самых распространенных вопросов.

Косметолог Юлия Евсюкова поделилась, что пилинговые процедуры могут еще больше усилить пигментацию, если игнорировать советы специалиста, поэтому перед тем, как решиться на пилинг – обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

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Что такое пилинг лица? Это процедура, во время которой косметолог удаляет ороговевшие слои эпидермиса, то есть верхнего слоя кожи. Вследствие этого верхний слой дермы убирается, а регенерация кожи улучшается. Поэтому кожа омолаживается, становится гладкой и сияющей, в ней улучшается кровообращение и разглаживаются морщины. Часто пилинг лица еще называют "химическим" и "косметическим".

Можно ли делать пилинг весной?

Многие клиенты подвергаются сомнению относительно весеннего пилинга, поскольку за окном все больше греет солнце и пигментация кожи может усиливаться. И поэтому, чтобы ее еще больше не провоцировать, клиенты часто выбирают другие процедуры.

Но косметолог Евсюкова убеждена, что современная косметология предлагает немало других пилингов, которые используются для поддержки и оздоровления кожи круглый год. Главное – это выбрать процедуру и косметологические средства, подходящие именно вашему типу кожи, и учесть все индивидуальные особенности.



Весенний пилинг: что надо знать / Фото Pexels

Кому не стоит делать весенний пилинг

Людям с усиленной пигментацией кожи лучше всего делать пилинги с ноября по март, когда солнце наименее активно.

лучше всего делать пилинги с ноября по март, когда солнце наименее активно. Так человек избежит аллергии на солнце и других реакций.

Обычно нарушение пигментации кожи может быть вызвано проблемами со здоровьем, гормональным дисбалансом и возрастными изменениями.

Поэтому в некоторых случаях клиентам назначают предпилинговую подготовку – процедуры химического пилинга гликолевой или ретиноловой кислотой. Но здесь необходима консультация специалиста.

Косметолог также добавила, что если вдруг вы собираетесь в отпуск на море, то на процедуру по пилингу стоит прийти не менее чем за 2-3 недели. Поскольку на вашей коже под действием солнца может появиться сильная пигментация и отпуск будет безнадежно испорчен.