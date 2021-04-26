В Лос-Анджелесе прошла 93 церемония вручения наград Американской киноакадемии. Из-за пандемии знаменитости вынуждены были появляться на красной дорожке в масках, но перед объективами фотографов они все же позировали без них. Поэтому нам удалось увидеть красивые и трендовые макияжи и прическе мировых знаменитостей на церемонии Оскар-2021. Некоторые звездные бьюти-образы действительно поражают.

На красной дорожке американская актриса Лора Дерн еще раз доказала, что не злоупотребляет флерами, которые стали популярными среди других звезд, Хлои Чжао поддержала тренд на натуральность, и получала награду без косметики, а Аманда Сейфрид и Айли Фишер напомнили о том, как соблазнительно может выглядеть макияж с красной помадой.

Это было необычно: Натуральный и игривый: каким бьюти-образом удивила обладательница Оскара-2021 Хлои Чжао

Именно макияжи и прическе селебрити, которые мы видим каждый год по случаю вручения наград Американской киноакадемии, начинают новые тренды в индустрии. Мы собрали в нашем материале лучшие бьюти-образы знаменитостей с церемонии Оскар-2021, которые соответствуют последним бьюти-тенденциям и будут популярными в этом году.

Самые лучшие и самые модные макияжи и прически церемонии Оскар-2021



Трендовые baby hair и омбре-стрелки на веках от H.E.R. / Фото из инстаграма Glamour



Зендея с трендовыми бровями и монохромным макияжем / Фото из инстаграма @celebsarabicnet



Натуральный бьюти-образ обладательницы Оскара-2021 за лучшую режиссуру Хлои Чжао / Фото Getty Images



Новый имидж с модным боб-каре актрисы Хэлли Берри / Фото Getty Images



Риз Уизерспун с нежным смоки-айс и блеском на губах / Фото Getty Images



Марго Робби продемонстрировала модную челку 2021 и красивый нюдовий макияж / Фото из инстаграма Glamour



Непревзойденный макияж Аманды Сейфрид с красной помадой и голливудская прическа / Фото Getty Images



Нежный макияж, идеальные локоны с прикорневыми объемом и отказ от филеров Лоры Дерн / Фото Getty Images



Соблазнительная Айла Фишер с красной помадой и подведенными глазами / Фото Getty Images



Мария Бакалова стильно соединила красную помаду на губах с различными оттенками коричневых теней на веках, подчеркнула скулы и модно собрала волосы назад / Фото Getty Images



Тияра Томас заплела трендовые афрокосы, сделала baby hair и мейк-ап в коричневых оттенках / Фото Getty Images



Андра Дэй на церемонию Оскар-2021 создала макияж в стиле 90-х с четким контуром на губах и собрала волосы на макушке / Фото Getty Images