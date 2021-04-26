"Земля кочевников" получил награду Оскар в номинации "Лучший фильм", а его режиссера Хлои Чжао наградили золотой статуэткой за лучшую режиссуру. Женщина стала первой представительницей расовых меньшинств в США, которая выиграла Оскар за лучшую режиссуру, и только второй в истории женщиной-обладательницей Оскара в этой номинации. Однако она удивила всех не только своей победой, но и бьюти-образом.

Хлои Чжао появилась на красной дорожке в образе, ранее нетипичном для церемонии Оскар. 39-летняя режиссер не только воздержалась от нанесения декоративной косметики на лицо, но и заплела 2 простых и стильных колоска.

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Бьюти-образ Хлои Чжао на церемонии Оскар-2021

Лауреат Оскара как лучшая режиссер Хлои Чжао предпочла natural-образ для главной церемонии кинопремий. Женщина абсолютно отказалась от использования декоративной косметики, на ее губах даже не было увлажняющего бальзама, а волоски на бровях Чжао стильно "смотрели" в разных направлениях. Что до прически, то Хлои заплела 2 небрежные косички на своих длинных и темных волосах, зафиксировав их черными специальными резинками внизу. В частности, на ногтях режиссера не было цветного лака. То есть она также не делала маникюр.



Как выглядела Хлои Чжао на церемонии Оскар-2021 / Фото Getty Images

Несмотря на неординарный бьюти-образ, Хлои Чжао смотрелась гармонично со своим нарядом, кроссовками и аксессуарами. Режиссер и продюсер продемонстрировала, что лицо может выглядеть без косметики, волосы – без стайлинговых средств, а руки – без нейл-дизайна. Такой выбор женщины является символическим, так как сейчас в индустрии красоты натуральность и использования экологической косметики является наиболее популярным трендом.



Хлои Чжао на церемонии Оскар-2021 / Фото Getty Images

Что известно о Хлои Чжао