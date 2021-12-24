Оставляйте в 2021: бьюти-тренды, которые потеряют актуальность в следующем году

Некоторые из главных бьюти-трендов 2021 года стоит оставить в уходящем году. Узнайте, какие именно, чтобы в 2022 не выглядеть антитрендово.

Тренды в индустрии красоты являются цикличными. Если еще несколько месяцев назад "желтый блонд" и темные четкие брови были на пике популярности, то в новом году о них нужно забыть.

Также интересно Новогодние прически, которые легко повторить дома: 5 трендовых идей

Бьюти-антитренды 2022

Желтый "блонд"

В 2021 Билли Айлиш опубликовала фотографию на своей инстаграм-странице с новым цветом волос. Публикация стала одной из самых популярных в соцсети, собрав более 23 миллионов лайков. Однако hair-стилисты убеждены, что так красить волосы в 2022 не стоит. Желтый оттенок "блонда" (как и стрижка wolf сut, которую выбрала певица) лишь придаст неаккуратности вашему образу. Если вы хотите осветлить пряди, то обратитесь к колористу, который сможет подобрать максимально естественную технику окрашивания.

Белокурые пряди с желтым подтоном вышли из моды / Фото из инстаграма Билли Айлиш

Темные четкие брови

Тренд на натуральность будет повсюду в следующем году. Поэтому от четко очерченных и заполненных цветом бровей необходимо отказаться. Если ваши брови не имеют естественного насыщенного оттенка, то стараетесь прокрашивать их осторожно: используйте специальные лайнеры, которые имитируют волосы, а не просто заполняют цветом пространство.

Чрезмерный макияж бровей – антитренд / Фото из инстаграма Кайли Дженнер

Плотный матовый тон

Забудьте о тех временах, когда в моде были плотные слои тонального крема на лице. Избыток тона создает эффект неряшливости и визуально добавляет лишнего возраста. Важно, чтобы кожа имела натуральный вид. Старайтесь более тщательно ухаживать за дермой, в частности увлажнять и очищать ее. Если подобрать правильные средства для ухода, то кожа всегда будет мягкой и сияющей даже без тональной основы, а мелкие недостатки будет легко замаскировать консилером.

Слишком много тонального крема – не всегда хорошо / Фото из инстаграма Ванессы Хадженс

Выход за контур в макияже губ

Одним из главных бьюти-антитрендов 2022 будет способ увеличить губы с помощью косметики. Благодаря популяризации натуральности визажисты советуют подчеркивать особенности своей внешности, а не менять ее, пытаясь приблизиться к непонятному абстрактному идеалу. Кроме этого, даже аккуратный выход помадой или карандашом за контур губ будет заметным.

Губы, накрашенные по контуру / Фото из инстаграма Кайли Дженнер