Смотря на 52-летнюю Кейт Бланшетт, понятно, что она знает, как нужно заботиться о своей внешности. Возможно, и вам пригодятся секреты красоты актрисы.
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5 секретов идеальной кожи и фигуры Кейт Бланшетт
- Наносить на кожу SPF-защиту, независимо от погоды на улице. Кейт родилась и выросла в солнечной Австралии. С детства мать учила будущую знаменитость пользоваться солнцезащитным кремом. До сих пор она таким образом предотвращает появление пигментных пятен, от которых страдают многие женщины.
- Очищение. Кейт считает, что благодаря правильному очищению кожа может быть здоровой, красивой и молодой. Поэтому она сразу после прихода домой проводит демакияж, тщательно увлажняет кожу кремами, сыворотками, тониками, эссенциями, мистами и масками. Однажды Кейт не смыла остатки косметики перед сном и проснулась с сыпью. Касательно масок, то актриса обожает тканевые. Женщина использует их в самолетах или пока едет в машине по делам. Дома она применяет светодиодную LED-маску. Бланшетт также ходит к косметологу. Ее любимая бьюти-процедура – это ручной массаж лица, чтобы подтянуть овал лица и разгладить морщины.
- Правильное питание. Чтобы оставаться стройной, 52-летняя звезда придерживается безглютеновой диеты. Также она совершенно не ест фаст-фуд, готовые соусы, колбасные изделия, полуфабрикаты и не пьет сладкую газировку. Зато Кейт употребляет много мяса, рыбы, свежих овощей, фруктов и зелени. Голливудская знаменитость неоднократно подчеркивала в своих интервью, что важно есть углеводы только утром, а белки – вечером, и ежедневно пить не менее 2 литров чистой воды.
- Регулярные чек-апы и прием витаминов. Кейт Бланшетт еще до пандемии заботилась о своем здоровье. Она особенно выделяет среди любимых витаминов – витамин C. Именно он хорошо влияет на состояние кожи, укрепляет иммунитет, борется с вирусами, нейтрализует ощущение усталости.
- Не заниматься спортом. По словам Кейт, спорт – это пустая трата времени, а занятия в тренажерном зале для нее настоящая пытка. Чтобы поддерживать себя в идеальной форме, развивать женственность и раскованность, известная красавица занимается пилатесом с тренером, а дома утром любит сделать растяжку.